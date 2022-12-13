週末有望下雪！「5大追雪景點」報你知：拍仙境美照必衝

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雪霸主峰海拔約3886公尺，在今年第一波寒流來襲前，已有山友發現山上積了5公分厚的積雪，全台第一波雪景曝光讓追雪客們興奮不已。不過目前積雪難免造成路滑，雪霸國家公園管理處也呼籲山友，近期若有入山計畫，務必備好雪攀裝備，同時注意自身保暖，以確保登山安全。同時也表示，山友出發前最好也要審慎評估天氣狀況和自身體能條件，並找具有雪攀經驗的領隊或嚮導，以避免發生危險。
合歡山
海拔高度3422公尺的合歡山，由於交通相對方便，每年到了雪季就會擠滿想賞雪的民眾。根據太魯閣國家公園官網公告，今年雪季大約會落在12/31到明年228，其中太魯閣國家公園也公告將會針對雪季期間祭出交通管制，重點時間為農曆春節連假（1/20-1/29），以及星期例假日：12/31-1/2（元旦連假3日）、1/8、1/14-1/15、2/5、2/11-12、2/19、2/25-2/28（228紀念日連假4日），提供給旅客一些參考。
太平山國家森林遊樂區
說道下雪絕對不能不提每年都備受關注的太平山！位於宜蘭縣的太平山沒有前兩座山脈這麼高聳，僅1950公尺的它卻能時常看見白雪覆蓋的美景。其中最引人入勝的莫過於高聳入雲的巨大樹林中，每根枝葉都附上薄薄一層雪白冰晶，讓人還以為進入《納尼亞傳奇》等電影的奇幻冰之國度！今年目前太平山還尚未公布雪季任何資訊，不過這波寒流如果水氣及低溫條件配合，也是極有可能飄雪的景點之一。另外比照去年經驗，雪季大約會落在1月上旬展開，有興趣的民眾可多加關注國家森林遊樂區官網喔。
宜蘭思源啞口
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書分析，宜蘭大同鄉南山村也將成為今年可能下雪的熱點。事實上宜蘭思源啞口早已聲名遠播，過去白雪靄靄的畫面在各大平台瘋船，其中又以「思源派出所」尤為出名。這座隱身在樹林中的派出所又被稱作為「孤獨派出所」，在下雪的季節中彷彿是上天遺留在人間的獨立小屋，「雪中一抹紅」美景讓大票旅客、攝影部落客趨之若鶩。
新竹縣尖石鄉新光部落
去年當合歡山等高海拔山脈紛紛降雪後，位於尖石鄉的新光部落也跟上這波下雪潮，蓋上一層薄薄的初雪。尤其位於部落中的新光國小小朋友們都相當興奮，根據新光國小的臉書粉專來看，2016年時整座學校還曾蓋上厚到看不見底的白雪呢！今年新光部落也被列在有望下雪的名單中，有興趣的朋友可以持續關注，祈禱老天賞臉！