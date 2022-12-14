博弈水房隱身鼓山透天厝　半年經手3000億越南盾

刑事局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）日前獲報南部地區有非法洗錢水房情資，隨即聯合高市刑大科偵隊、鼓山分局破獲隱身在高雄市鼓山區一棟透天厝，成員採24小時操作手機、電腦輪班，成立半年來，經手逾3700億「越南盾」，折合台幣約3.7億元，陳男等人再從每筆轉帳款項收取0.3％及0.1％利潤。警方帶回陳姓主嫌在內8名成員，全案朝洗錢防制法、賭博、銀行法偵辦中。
記者郭凱杰／高雄報導
南打與高雄市刑大、鼓山分局等單位接獲情資，蒐證多月後日前展開攻堅，為了躲避查緝，陳男還在屋外四周裝設監視器，監視戶外人車動態，屋內則有「斷電器」，讓警方攻堅時得以第一時間滅證，不過因員警動作迅速，攻堅時未讓陳男等人逃脫及滅證。屋內查扣130餘支手機、多部電腦、監視器、隨身碟等大批證物。
警方調查指出，陳男利用「無業績壓力、工作簡單」對外招聘員工，起薪高達5萬，還稱獎金豐厚，招募員工協助洗錢，機房採24小時輪2班運作，使用越南當地銀行人頭帳戶綁定手機、電腦，再由電腦程式自動操作網路銀行，替「娛樂城、博奕網站」以代收、代付方式進行出金、匯款並轉帳大額款項至人頭帳戶，避免遭銀行凍結等工作。
調查也發現，有人以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，上班後才知替博弈平台洗錢轉帳工作，不過因高薪且工作輕鬆，遂加入非法洗錢集團行列。警方呼籲民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎，切勿受高薪誘惑被犯罪集團所招募涉及犯罪。