賭詐集團藏身台中七期商辦 查扣超跑名錶名包

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為防杜詐欺集團承租高級商辦大樓隱匿其中，刑事局偵查第六大隊與臺中市政府警察局成立專案小組，共同合力重點清查臺中市區內假科技公司高度密集之高級商業大樓，調閱資料彙整分析追查詐欺機房或洗錢水房。歷經近一年蒐證，掌握以游姓主嫌為首之詐欺集團，並鎖定在臺中市七期新式商辦大樓內之3處機房。
警方報請台中地檢署潘曉琪檢察官指揮刑事局偵查第六大隊、臺中市政府警察局、臺北市政府警察局及彰化縣警察局出動百名警力，於11月9日發動搜索，在機房及住處共計查扣電腦主機37臺、筆記型電腦10臺、手機100支、藍寶堅尼及BMW自小客車2輛、百達翡麗等名牌手錶5支、愛瑪仕等名牌包14個、新臺幣(以下同)62萬8,800元、監視器3組、路由器2臺、分享器1臺等贓證物，並拘捕游姓主嫌等28人到案，警詢後依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪偵辦。經法院於111年12月8日更審裁定游姓主嫌等24人羈押禁見。
警方指出，假博弈詐欺集團會先(養)-以「儲值萬元送點數」、「首儲會員送點數」、「贈送點數可出金」、「日日返水」、「出金三日內到帳」等各種誘人廣告發送簡訊吸引成為會員，再(套)-以安插報明牌、協助投注代操獲利；或利用博弈客服私下與被害人培養感情後，加入1人分飾多角之投資顧問老師LINE群組，再轉介至假虛擬貨幣平臺投資獲利，最後(殺)-再以「代操獲利手續費」、「出金作業手續費」、「繳交報稅金額」、「非洗錢行為確認保證金」……等各式理由，拒絕被害人出金兌現；刑事警察局並在此呼籲國人，(假)博弈事業常以合法求職平台，以高薪為誘因招募員工，如發現工作內容涉嫌違法應儘速脫離，並向警察機關檢舉，且切勿相信標榜高報酬、保證獲利等投資廣告，避免遭詐騙又觸法。