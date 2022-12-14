全台耶誕景點誰最頂？網狂推「這裡」：週週精彩多擠都去
今年聖誕節快到了，全台各地從上個月開始，各種耶誕城或耶誕節活動積極開跑中，民眾可感受到滿滿歡樂氛圍。不過「耶誕城」全台都有，哪一個才是網友心中最頂的那一個？《Social Lab社群實驗室》透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年「聖誕景點」話題的網路聲量表現，有16萬網友最激推「新北耶誕城」，許多人都認為每年都充滿驚喜，主辦單位用心幾乎週週都辦活動，根本玩到爽，更值得一提的是還有演唱會可以嗨。這個週末新北耶誕城又有「德國聖誕市集」可以玩，既然網友都推爆了，你還有甚麼理由不來一起嗨聖誕呢！
記者汪睿琦/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》追蹤過去一年網友熱議「10大聖誕景點」話題，發現冠軍不出意外由每年都登場的「新北耶誕城」拿下，許多網友認為主辦單位相當用心，每年除有市集、演唱會外，今年更是與迪士尼合作推出「雪白之城」，結合炫酷光雕秀、現場灑雪花，以及巨大超萌雪寶陪伴，彷彿一秒到了北方國度，讓網友們忍不住直呼：「每年歡樂耶誕城總是充滿驚喜！」另外也有人指出，新北耶誕城廣受歡迎的另一項原因是不少人喜愛每年的耶誕巨星演唱會，「每年必去，尤其是巨星演唱會再擠也要來去看現場的」、「每年都期待這活動，因為有演唱會」。
除了冠軍外，位於屏東的「屏東聖誕節」也憑藉1.6萬則討論量拿下亞軍寶座。以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。今年主題為「冰世界．雪國度」，除了有許多燈飾打造出夢幻意境，更有一個高達10米的雪怪印記，令人歎為觀止。每逢假日整點時，還會有「降雪」的景象，網友紛紛表示非常期待。
綜觀聲量結果也能發現，今年許多百貨公司耶誕景點也進入榜單中，像是華泰名品城在園區內有燈海、聖誕造景等裝飾，還有市集以及假日的聖誕狂歡大遊行，網友讚道「好像外國喔！好漂亮」、「蠻有氣氛的」；位於台南的「南紡購物中心」今年與可愛角色「卡娜赫拉」合作，推出不同拍照景點，讓網友直呼「真的超級可愛」，甚至「好想要把天花板的掛飾帶回家」；還有台北101也進入排行，可見今年百貨業者也相當有心，與民眾一起歡度耶誕。
事實上，冠軍新北耶誕城真的「週週都有活動」，要與民眾嗨到最後一刻。今（14）日新北觀光局曝光本周末德國聖誕市集活動細節，新北耶誕城今年首度與德國經濟辦事處合作，在12/17、18上午11點至晚間22點，於新北市市民廣場舉辦「德國耶誕市集」，集結52家最具德國文化特色攤販，現場包含德國傳統美食、節慶小物等，與民眾共度異國風情的雪白耶誕城。
民眾對於德國經辦處所舉辦的聖誕市集肯定不陌生，先前該處已在圓山花博公園花海廣場與民眾同樂過，連續三年於臺灣舉辦耶誕市集，今年首度攜手新北歡樂耶誕城，將德國代表性美食「德國豬腳」、講究手工製作的「德國香腸燉肉堡」，還有傳統耶誕節慶甜點「史多倫」、「德國啤酒」及豐富香料配方調製的「熱紅酒」等搬來新北市的市民廣場，讓民眾能在耶誕節前夕，與親朋好友相約一起感受歐洲耶誕氛圍的周末假日。