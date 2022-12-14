女踩飲料店紙板滑倒！無法工作3個月 法院判店家賠65萬
高雄一名林姓女子在高醫商圈一間手搖飲買飲料，結果踩到店員在櫃檯前鋪設的厚紙板，不慎滑倒摔傷，住院長達22天、3個月無法工作。事後林女提告，向店家求償75萬元，高雄地院審理後認為，厚紙板在乾燥地面上，容易使人滑倒，因此判手搖飲店王姓負責人和郭姓員工應共同賠償65萬餘元。
編輯中心/綜合報導
根據判決書指出，2020年7月25日中午12時許，林女前往高醫商圈中一間飲料店買手搖杯，店家為了為防止飲料或杯身水珠滴落，造成地面濕滑，因此將紙箱拆解成厚紙板，鋪在地面上。
沒想到林女買完手搖杯後，踩到厚紙板滑倒，導致她受左側髖關節脫位、左髖臼骨裂傷害，不僅住院長達22天，無法工作3個月，氣得林女向手搖飲店的王姓負責人提告過失傷害，但高雄地檢署最終以處分不起訴。
林女再提起民事求償，要求王姓負責人及郭姓員工賠償醫藥費、工作損失及精神撫慰金共75萬餘元。法官經勘驗監視器畫面，確認林女滑倒時厚紙板有移位，再加上厚紙板吸水後雖不易移動，具有防滑效果，但是事發當天地面乾燥，紙板不易固定外，還容易讓人滑倒。
最終，高雄地院認為，王姓負責人、郭姓員工有過失，應共同賠償65萬餘元，全案可上訴。（編輯：孫唯容）