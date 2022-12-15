350萬人膝關節退化痛　七旬伯機器手臂換膝「當天就能站」

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女性關節退化機率 較男性高3到4倍國人膝關節退化盛行率約15%，長期恐演變為退化性關節炎。臺中榮民總醫院骨科部醫師王證琪說明，膝關節退化主因在於年紀，58歲以上每5人就有1人關節退化，到了70歲更有70%罹患退化性關節炎。就像鞋子穿久了會磨平，軟骨磨久了也會造成軟骨磨損。
而女性由於賀爾蒙影響，停經後加速骨頭與軟骨代謝，生活型態也較常蹲，加上先天骨盆比例比男性寬，因此65歲後關節退化機率高達男性的3到4倍，出現O型腿、疼痛、甚至影響走路。
手術疼痛、術後不適 近半民眾懼換膝王證琪說明，膝關節磨損嚴重分為輕度、中度及重度，建議使用不同的治療方式，初期先以復健運動、物理治療；中度可透過非類固醇與抗發炎藥治療；嚴重患者則需進行人工膝關節置換手術。
然而，民眾普遍擔心術後疼痛及恢復期長，寧可選擇忍痛或採取治標不治本的方式，反而導致膝關節嚴重退化。
根據統計，全台逾350萬人飽受膝關節退化疼痛，每年應有6萬名退化性關節炎患者有人工膝關節置換手術的需求，但實際上一年僅2萬人進行換膝。
機器手臂三優勢：精準、減痛、恢復快中國醫藥大學附設醫院骨科部人工關節科主任洪誌鴻表示，傳統手術過程複雜、定位困難、易有誤差，患者傷口破壞大、術後有不適症狀。
好在近年來有智能減痛機器手臂的出現輔助，洪誌鴻說：「機器手臂就像醫師的導航系統。」手術前掃描重現患者膝關節3D骨模型，量身打造尺寸並擺放在正確位置；術中也協助在對的角度下刀，精準度高，減少對正常組織的破壞，降低患者疼痛感且加快復原速度。
洪誌鴻呼籲，民眾如果出現膝關節退化症狀，應及早就醫，如需進行手術也不用擔心，可多與醫師討論、找到適合自己的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56185
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