寒流來襲！專家點名「9種食物」一吃爆汗：根本自帶暖爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏繼續點名，第三種是黑胡椒，黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，不只如此，也能幫助抑制脂肪合成，第四種為薑黃，薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。
高敏敏指出，第五種則是大蒜，建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，平時也可以將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜都加多一點大蒜吧，第六種為韭菜，韭菜屬於辛香食材，幫助血液循環，所以不只怕冷的朋友，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。
最後三種，高敏敏先是提到熱紅茶，茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，而且曾有研究，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持比較長的體溫，再來是70%以上可可，巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力，糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量，可可鹼協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的，最後就是肉桂，肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，推薦冬天來杯肉桂拿鐵，可以暖暖身。
高敏敏也列舉出暖身NG飲品或食材，例如酒精，酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷，第二個是濃咖啡，咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳易更冰冷。
另外，高敏敏也提醒，冬天猝死案例常發現是沒有好好保暖脖子及耳朵，看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管，加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，所以建議出門在外，要圍個圍巾及耳罩保護自己，也提醒經醫師囑咐的高危險群「高血壓、心血管疾病病人」要避免單獨爬山、泡湯️等，有運動習慣的朋友 也要避開早晚的寒冷高風險時段。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師 》授權，版權所有，非經授權不許轉載】