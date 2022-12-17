士官酒駕撞死老婦！肇逃燒車遭判7年 上訴求輕判被駁回
苗栗一位26歲袁姓男子，今年3月酒駕撞死一位76歲婦人，之後肇逃燒車試圖滅證，還將車牌拔除丟棄至附近的水圳與竹林內，並向警方謊稱「車被偷開走」。袁男遭檢方起訴，一審判酒駕致死判7年徒刑。袁男不服提起上訴，認為7年判太重，而台中高分院二審判決出爐，駁回上訴維持原判，但全案仍可再上訴。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，袁男事發當日凌晨，與友人在苗栗一間KTV飲酒作樂，直至快天亮時才帶著醉意，駕駛父親的賓士小轎車返家。不料行經南苗市場時，失控衝向對向車道，撞上老婦人。袁男發現闖禍後，不僅沒有停下查看，還加速逃離現場，路過民眾發現連忙報警處理，但老婦經送醫搶救仍宣告不治。
事後袁男為毀滅證據，竟放火燒車，上午7時許才在父親陪同下前往警局說明，製作筆錄時，袁男還一度向警方供稱車輛失竊。而袁男當時在陸軍服役，擔任中士分隊長，國軍各部隊多次重申嚴酒駕，但袁男卻明知故犯。
一審被判7年徒刑後袁男提起上訴，辯稱自己犯後態度良好，且案發第一時間有請友人叫救護車，認為7年量刑過重。不過二審判決指出，袁男迄今未能與被害人家屬達成和解，犯罪情狀沒有可憫恕的事由，而所謂請友人叫救護車，由於友人以為袁男說撞到人在開玩笑，根本沒有當真也沒有報警，駁回上訴，維持一審判決，但全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）