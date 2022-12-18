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香蕉哪種顏色最營養？專家曝「正確挑法」：減重族要選它

▲香蕉隨著熟度會從綠色變成黃色，最後在黃中帶黑斑。如果要減重的朋友，建議選帶有綠色的香蕉較好。（示意圖／取自photo AC）
▲香蕉隨著熟度會從綠色變成黃色，最後在黃中帶黑斑。如果要減重的朋友，建議選帶有綠色的香蕉較好。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣盛產香蕉，一年四季都可以吃到，不僅美味且營養價值豐富，運動吃香蕉除了可以快速補足體力，還可以預防抽筋，雖然香蕉好處講不完，但香蕉隨著熟度差異，顏色也會大不相同，究竟該選綠色、鮮黃、黃帶黑斑哪一種呢？營養師程涵宇於臉書分享，熟度不同的香蕉在膳食纖維高、糖含量、抗性澱粉會有部分差異，建議民眾可以依造自己的需求做選擇，糖尿病人、減重族群、高血壓族建議選帶綠色的香蕉；若是便祕族、找口感的民眾建議選擇亮黃色熟度適中香蕉；最後想要抗氧化、增強免疫力，可選擇帶黑點黑斑的香蕉熟度。

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▲不同顏色的香蕉營養素也會有所差異，民眾可以根據自身需求來挑選。（圖／取自《程涵宇營養師》粉專）
▲不同顏色的香蕉營養素也會有所差異，民眾可以根據自身需求來挑選。（圖／取自《程涵宇營養師》粉專）
美女營養師程涵宇指出，香蕉有穩定血壓、高鉀穩壓，還能幫助心臟健康，並且豐富膳食纖維、鉀、葉酸可以維持心臟健康，當然也能幫助消化，因為豐富膳食纖維及水份好入口，是老人小孩都適合吃的優點，一根香蕉大約100大卡，越熟的香蕉熱量越低。至於該如何正確選擇香蕉熟度，可以參考自己的需求，若是有低卡、排便、抗氧化的需求，就要針對營養素的差異來選擇。

糖尿病人、減重族群、高血壓族，選帶綠色的香蕉：帶綠色的香蕉GI值低、膳食纖維高、糖含量低血糖較能穩定，含有豐富抗性澱粉適合減重族群還能提供飽足感，豐富鉀離子有助於平衡體內鈉，有助穩定血壓。

便秘族、找口感，選亮黃色熟度適中香蕉：熟度剛剛好的亮黃色香蕉GI值屬中低，含有較多的果膠幫助消化助排便，還能保護腸壁、吸附水分所以腹瀉時也可以安心吃。

想要抗氧化、增強免疫力，選黑點黑斑香蕉準沒錯：根據日本相關研究（動物實驗）發現，長了黑斑的香蕉，抗氧化能力更好！

程涵宇也指出，曾遇到骨折病人詢問，香蕉會不會因為磷太高，食用後會拉低身體的鈣對骨頭復原不好？但實際上100g的香蕉僅含有磷23mg，相比100g雞胸肉含有磷207mg、100g豬肉含有磷212mg，香蕉的低含量磷並不會影響鈣，因此骨折、筋骨不好的患者並不需要忌口香蕉。不過若是急性、慢性腎臟病人，就不建議隨心所欲吃香蕉，因為這類患者的磷鉀攝取，需要經過計算及對應食物建議份量再食用，若是一般人則建議一天一根為適中的攝取量。

▲程涵宇營養師分享正確的減肥方法，好好遵守就能不知不覺瘦下來。（圖／程涵宇授權提供）
▲程涵宇營養師分享不同熟度的香蕉，適合不同的族群食用。（圖／程涵宇授權提供）

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