全台凍蕃薯！低溫易損車輛機件 高公局示警4大行車危機
寒流發威！中央氣象局今（18）日發布20縣市低溫特報，高速公路局提醒低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，以確保行車安全，並說明低溫容易發生4大行車危機。
編輯中心／綜合報導
高公局表示，平時車輛若長時間停放於戶外，電瓶充放效率易受影響，低溫時更需勤加保養電瓶；引擎運作溫度是否正常；因溫差大玻璃易起霧影響視線，上車前先開冷氣除霧，之後切換為暖氣，最後行車前務必確認輪胎胎壓、胎紋是否正常，以免抓地力不足而失控打滑。
高公局重申，用路人平時應確實保養車輛、行車前做好車輛檢查，行駛途中必須隨時注意車前狀況，保持安全車距，若身體狀況不佳時，請避免開車。行駛中若身體感到不適，請就近前往服務區、駛出交流道或暫停路肩待援；倘無法繼續駕駛，應握穩方向盤、開啟方向燈、放開油門減緩速度，讓車輛逐漸滑至路肩後開啟危險警告燈，並依規定於車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所；路側如無護欄，則於車輛附近適當處面向來車隨時警戒，並儘速撥打1968免付費專線電話求援。（編輯：林莞茜）