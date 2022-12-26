搶攻千億局部減脂市場　康霈生技登錄興櫃

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康霈生技經過十年的研究，開發了全世界第一個也是目前唯一以脂肪細胞凋亡來減少脂防細胞的注射劑藥物CBL-514，目前已進入臨床二期。簡單來說CBL-514就是脂肪細胞的標靶治療，能減少注射部位皮下脂肪，能安全又有效地想瘦哪裡就瘦哪裡，實現安全有效且安心無創的局部減脂。
康霈生技指出，CBL-514是一種全新小分子新藥注射劑，能誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。CBL-514在醫美-非手術局部減脂適應症，已於澳洲及美國完成Phase I、Phase IIa、Phase II-stage1以及最大劑量代謝物鑑定Phase II MetID臨床試驗。
根據已完成的Phase IIa臨床結果，CBL-514局部減脂療效顯著（p<0.00001），試驗結果顯示治療面積150cm2平均可減少治療部位120 ml皮下脂肪、最多可減少高達22 mm脂肪厚度、近300ml 脂肪與超過50%脂肪、治療後2週見效，且藥物安全性與耐受度良好，CBL-514局部減脂美國與澳洲多中心二階段Phase II臨床試驗已完成第一階段（治療劑量480到800mg），試驗結果顯示CBL-514單次治療即可顯著減少治療部位皮下脂肪，且治療劑量達800mg安全性與耐受度依然良好；第二階段試驗已於2022年11月收案完成，預計2023年Q2可完成數據收集。
美國整型醫學會指出，目前仍有超過60%的人因為不滿意現行的治療方式或害怕副作用而卻步，顯示局部減脂市場仍有大量未被滿足的醫療需求。CBL-514在已完成的多個臨床試驗與數十個動物試驗中，藥物療效與安全性皆具有良好的再現性與穩定度，可顯著減少治療部位皮下脂肪、副作用低且無後遺症，療效與抽脂手術相近，已明顯優於目前已上市與臨床開發中之非手術局部減脂產品。未來若成功上市極具競爭力，將有機會翻轉醫美局部減脂市場，讓非手術局部減脂如同臉部醫美療程成為消費者的主要選擇，引領局部減脂進入真正的醫美微整時代，創造另一個年銷售額百億美元的明星藥物。
除了原本的局部減脂適應症，CBL-514其他適應症範圍，包含罕見疾病-竇根氏症與橘皮組織治療皆已通過美國FDA核准進入臨床二期試驗，鎖定全球2030年233億美元與61億美元市場。康霈另有三個新藥在臨床前階段，CBA-539適應症為色素沉著、美白及抗衰老，CBO-012適應症為退化性關節炎，CBF-520適應症為治療中心型肥胖與非酒精性脂肪肝等相關疾病。
康霈生技成立於2012年10月，主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發，在新藥研發選題策略上著重於具有市場潛力的藍海利基市場、避免已過度開發或過度競爭的領域及適應症，主要鎖定市場達100億美金以上，但現有治療方式療效不佳、副作用明顯或無核准治療藥物的適應症來開發藥物，為了降低風險並提高研發授權效益，公司採用一藥多用策略，每項候選新藥至少有二種以上的適應症，並透過治療方式與劑型的區隔，分開授權，讓新藥的市場價值極大化，並降低市場變化與新藥研發之各項風險因素可能產生的風險。