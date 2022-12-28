你有跟上嗎？2022十大最強討論話題　大S床墊戲劇化爆紅

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《華燈初上》第二季上線後，吳慷仁飾演的角色寶寶因三性裝扮引發熱議，經網紅「地表最強敗犬」轉發「寶寶的造型根本就是美輪明宏！」意外在1月開始掀起「美輪明宏桌布潮」。網路宣稱只要將手機或電腦桌布置換成日本中性藝人美輪明宏的照片，就能招財或招桃花，因此不少民眾相繼跟風，而這波熱潮竟也引日本媒體注意，釣出美輪明宏本尊回應「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。
二、獨／網美被爆集體賣假鞋！破百名網紅被點名 粉絲超錯愕
今年4月有網友在《Dcard》發文，對於「網美團購的球鞋有疑慮」，對此，《NOWnews今日新聞》記者也接獲一名女讀者爆料指出，向某網紅購買團購球鞋，卻發現花了3,050元買到疑似是假貨的球鞋，隨後使用付費驗鞋APP驗出結果後，沒想到竟然顯示「鑑定為假」，在論壇上也有不少網友回應，前後整理出超過一百名網美開過此廠商球鞋的團購，引發極大爭議。
三、拿珍藏「哥吉拉」送親戚！尪氣炸要離婚 人妻：真是幼稚
7月一名人妻發文抱怨，說他把老公收藏的「哥吉拉公仔」送人，結果換來快要離婚的命運，更指控老公不可理喻，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」結果貼文瞬間瘋傳，更引來大家輪番砲轟。
四、柬埔寨高薪太誘人！上千台人受騙「淪豬仔」 眾籲：小心求職陷阱
YouTuber「好棒Bump」7月以一支「救柬埔寨人質」的影片引爆全台對「高薪誘騙案」的關注。他與受害者父親一同到當地展開救援，不僅聯絡台灣外交部，還與當地義工隊、媒體、警方等多個機關溝通救助，雖成功救出該名被害人，但仍有多位台人受困當地。該事後續更爆發出不少社會黑暗面，包含某女星老公被牽扯進人口販賣鏈，詐騙集團更改話術繼續誘騙，及部分年輕人不顧阻攔，堅持前往當地的事件。
五、楊丞琳稱「在台沒吃過什麼海鮮」！引發台人怒火：明明超常吃
楊丞琳近幾年赴陸發展，過去多次與許多藝人一樣表態立場。9月時被挖出她在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》吃豆腐魚時，一位節目嘉賓表示「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳緊接著說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，表示「早年家裡經濟壓力也挺大的，很早就出來工作」隨後就突然說「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想表示年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事情，引發網友熱議。
六、台鹽礦泉水爆紅！「底部藏跑車」圖片瘋傳 眾喝10年不知
今年10月有網友發現台鹽礦泉水的底部設計有小巧思，從某一個特定角度看瓶底的話會發現有「一台跑車」的形狀，貼文曝光後不少網友紛紛驚呼「身為台鹽礦泉水忠誠者，竟然都不知道」、「喝幾十年不知道有車，酷到不行欸」而該品牌小編也特別發文感謝網友發現，引起討論。
七、2022年「最美里長」陳紫渝勝選！開放私人IG「每次重整都增加」
參選2022九合一大選新北市永和區永福里里長的候選人陳紫渝，憑藉甜美外貌受封「最美里長候選人」的稱號，其粉絲專頁有超過15萬人追蹤，每逢下雨、地震都會湧入許多「紫渝老公」的關心留言，而11月26日決戰大選日，她也以788票順利勝選，後開放私人IG時，曾有每過幾分鐘就能看到追蹤人數往上跳的盛況，可見其人氣，堪稱是2022爆紅人物之一。
八、不爽大S、具俊曄用！汪小菲怒嗆「換個床墊行嗎？」 S HOTEL外公開燒毀過程
汪小菲被爆出未履行離婚協議，遭大S徐熙媛透過法院程序追討逾500萬元的生活費欠款，因此11月時數度失控在微博上嗆聲，小S、S媽與前妻幾位前男友們全都被波及，更怒轟大S老公具俊曄「換個床墊行嗎？」，使這張「千萬床墊」意外成為焦點，眼尖網友也挖出這是張要價200萬的HÄSTENS海絲騰頂級瑞典床墊。大S後續派人將床墊送到S HOTEL還給汪小菲，汪隨即發出休戰文，提到要把「床墊給燒了」，並於23日晚間在S HOTEL公開完整銷毀過程，讓這場「床墊公祭」受到龐大矚目。
九、Zenly關閉沒差！台灣工程師創「冰友」 3天50萬下載爆紅
能隨時追蹤好友定的手機App「Zenly」，12月宣布將於2月3日停止服務，台灣有軟體工程師是其愛用者，火速開發了最新的免費社交定位神器「冰友」（BFF），測試階段旋即意外爆紅，短短3天內累積破 50 萬次下載，日活躍用戶更暴增663倍，已成為 2022 年末最流行的社交應用新寵。
十、廖老大飲料店暴風收攤！加盟主聯合再開「鴿子茶飲 PGTea」
台灣賽車教父廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，最初吸引大量加盟熱潮，但卻不斷出現分店停業、換招牌轉型的消息。12月更有網友發現，台北市內最後一間廖老大加盟店在10號「畢業」。後續部分加盟主與必礦科技總裁林秉文聯繫合作，決定聯合開創新飲料品牌「鴿子茶飲 PGTea」，消息曝光再度引發討論。