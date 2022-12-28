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你有跟上嗎？2022十大最強討論話題　大S床墊戲劇化爆紅

▲2022十大網友熱議新聞，其中汪小菲與大S的床墊之亂掀起不少迴響。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲2022十大網友熱議新聞，其中汪小菲與大S的床墊之亂掀起不少迴響。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者李惠婷、賴禹妡/綜合報導

2022年即將結束，今年熱門的議題非常多，其中更有不少造成鄉民們激烈的討論潮，引發一連串網路效應，對此《NOWnews今日新聞》特別整理全年度10大網友熱議新聞，包含網紅賣假鞋風波、九合一選舉最美里長陳紫渝、柬埔寨詐騙集團事件等，快來看看哪個熱門議題你最有印象吧！

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一、美輪明宏台灣爆紅！桌布換他「財運大飆升」　本尊也看到了

《華燈初上》第二季上線後，吳慷仁飾演的角色寶寶因三性裝扮引發熱議，經網紅「地表最強敗犬」轉發「寶寶的造型根本就是美輪明宏！」意外在1月開始掀起「美輪明宏桌布潮」。網路宣稱只要將手機或電腦桌布置換成日本中性藝人美輪明宏的照片，就能招財或招桃花，因此不少民眾相繼跟風，而這波熱潮竟也引日本媒體注意，釣出美輪明宏本尊回應「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。

▲流傳設金色「美輪明宏」為桌布有招財效果。（圖 / 網路）
▲流傳設金色「美輪明宏」為桌布有招財效果。（圖 / 網路）
二、獨／網美被爆集體賣假鞋！破百名網紅被點名　粉絲超錯愕 

今年4月有網友在《Dcard》發文，對於「網美團購的球鞋有疑慮」，對此，《NOWnews今日新聞》記者也接獲一名女讀者爆料指出，向某網紅購買團購球鞋，卻發現花了3,050元買到疑似是假貨的球鞋，隨後使用付費驗鞋APP驗出結果後，沒想到竟然顯示「鑑定為假」，在論壇上也有不少網友回應，前後整理出超過一百名網美開過此廠商球鞋的團購，引發極大爭議。 

▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上出現許多消費者質疑。（圖／讀者提供）
▲有讀者向《NOWnews今日新聞》爆料，跟網美團購的球鞋竟然是「假的」，在網路上出現許多消費者質疑。（圖／讀者提供）
三、拿珍藏「哥吉拉」送親戚！尪氣炸要離婚　人妻：真是幼稚 

7月一名人妻發文抱怨，說他把老公收藏的「哥吉拉公仔」送人，結果換來快要離婚的命運，更指控老公不可理喻，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」結果貼文瞬間瘋傳，更引來大家輪番砲轟。 

▲日前一名人妻未經允許將先生珍藏的哥吉拉公仔送人，引發離婚風波，事件也在網路上延燒。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名人妻未經允許將先生珍藏的哥吉拉公仔送人，引發離婚風波，事件也在網路上延燒。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
四、柬埔寨高薪太誘人！上千台人受騙「淪豬仔」　眾籲：小心求職陷阱

YouTuber「好棒Bump」7月以一支「救柬埔寨人質」的影片引爆全台對「高薪誘騙案」的關注。他與受害者父親一同到當地展開救援，不僅聯絡台灣外交部，還與當地義工隊、媒體、警方等多個機關溝通救助，雖成功救出該名被害人，但仍有多位台人受困當地。該事後續更爆發出不少社會黑暗面，包含某女星老公被牽扯進人口販賣鏈，詐騙集團更改話術繼續誘騙，及部分年輕人不顧阻攔，堅持前往當地的事件。

▲近來不少人被高薪工作騙到柬埔寨及東南亞等，更傳出詐騙集團還將觸角伸表演業界，以工作邀約想騙魔術師、舞者到當地。（示意圖／翻攝Pexels）
▲不少人被高薪工作騙到柬埔寨及東南亞等，更傳出詐騙集團還將觸角伸向表演業界，以工作邀約想騙魔術師、舞者到當地。（示意圖／翻攝Pexels）
五、楊丞琳稱「在台沒吃過什麼海鮮」！引發台人怒火：明明超常吃

楊丞琳近幾年赴陸發展，過去多次與許多藝人一樣表態立場。9月時被挖出她在浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》吃豆腐魚時，一位節目嘉賓表示「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳緊接著說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，表示「早年家裡經濟壓力也挺大的，很早就出來工作」隨後就突然說「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想表示年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事情，引發網友熱議。

▲楊丞琳近日登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，透露在台灣吃海鮮是奢侈的。（圖/中國浙江衛視官方頻道YouTube）
▲楊丞琳登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，透露在台灣吃海鮮是奢侈的。（圖/中國浙江衛視官方頻道YouTube）
六、台鹽礦泉水爆紅！「底部藏跑車」圖片瘋傳　眾喝10年不知 

今年10月有網友發現台鹽礦泉水的底部設計有小巧思，從某一個特定角度看瓶底的話會發現有「一台跑車」的形狀，貼文曝光後不少網友紛紛驚呼「身為台鹽礦泉水忠誠者，竟然都不知道」、「喝幾十年不知道有車，酷到不行欸」而該品牌小編也特別發文感謝網友發現，引起討論。 

▲網友發現台鹽礦泉水底部某一個角度會出現超跑的圖案。（圖/路上觀察學院）
▲網友發現台鹽礦泉水底部某一個角度會出現超跑的圖案。（圖/路上觀察學院）
七、2022年「最美里長」陳紫渝勝選！開放私人IG「每次重整都增加」

參選2022九合一大選新北市永和區永福里里長的候選人陳紫渝，憑藉甜美外貌受封「最美里長候選人」的稱號，其粉絲專頁有超過15萬人追蹤，每逢下雨、地震都會湧入許多「紫渝老公」的關心留言，而11月26日決戰大選日，她也以788票順利勝選，後開放私人IG時，曾有每過幾分鐘就能看到追蹤人數往上跳的盛況，可見其人氣，堪稱是2022爆紅人物之一。

▲最美里長陳紫渝開放私人IG，追蹤數瘋漲，每次重整都增加。（圖／Instagram：zihhuuc）
▲最美里長陳紫渝人氣火爆。（圖／Instagram：zihhuuc）
八、不爽大S、具俊曄用！汪小菲怒嗆「換個床墊行嗎？」　S HOTEL外公開燒毀過程

汪小菲被爆出未履行離婚協議，遭大S徐熙媛透過法院程序追討逾500萬元的生活費欠款，因此11月時數度失控在微博上嗆聲，小S、S媽與前妻幾位前男友們全都被波及，更怒轟大S老公具俊曄「換個床墊行嗎？」，使這張「千萬床墊」意外成為焦點，眼尖網友也挖出這是張要價200萬的HÄSTENS海絲騰頂級瑞典床墊。大S後續派人將床墊送到S HOTEL還給汪小菲，汪隨即發出休戰文，提到要把「床墊給燒了」，並於23日晚間在S HOTEL公開完整銷毀過程，讓這場「床墊公祭」受到龐大矚目。

▲大S與前夫汪小菲鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
▲大S與前夫汪小菲鬧翻，老公具俊曄更被嗆「換個床墊行嗎？」。（圖／NOWnews資料照）
九、Zenly關閉沒差！台灣工程師創「冰友」　3天50萬下載爆紅 

能隨時追蹤好友定的手機App「Zenly」，12月宣布將於2月3日停止服務，台灣有軟體工程師是其愛用者，火速開發了最新的免費社交定位神器「冰友」（BFF），測試階段旋即意外爆紅，短短3天內累積破 50 萬次下載，日活躍用戶更暴增663倍，已成為 2022 年末最流行的社交應用新寵。 

▲最新的免費社交定位神器「冰友」（BFF），測試階段旋即意外爆紅，短短 3 天內累積破 50 萬次下載，日活躍用戶更暴增 663倍，成為 2022 年末最流行的社交應用新寵。(圖/記者周淑萍攝)
▲最新的免費社交定位神器「冰友」（BFF），測試階段旋即意外爆紅，短短 3 天內累積破 50 萬次下載，日活躍用戶更暴增 663倍，成為 2022 年末最流行的社交應用新寵。(圖/記者周淑萍攝)
十、廖老大飲料店暴風收攤！加盟主聯合再開「鴿子茶飲 PGTea」

台灣賽車教父廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，最初吸引大量加盟熱潮，但卻不斷出現分店停業、換招牌轉型的消息。12月更有網友發現，台北市內最後一間廖老大加盟店在10號「畢業」。後續部分加盟主與必礦科技總裁林秉文聯繫合作，決定聯合開創新飲料品牌「鴿子茶飲 PGTea」，消息曝光再度引發討論。 

▲廖老大內湖文德店在12月10日時宣布將結束加盟，未來將以「新的面貌」與顧客見面。（圖／翻攝廖老大連鎖茶坊-內湖文德店）
▲廖老大內湖文德店在12月10日時宣布將結束加盟，未來將以「新的面貌」與顧客見面。（圖／翻攝廖老大連鎖茶坊-內湖文德店）

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