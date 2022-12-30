防跌工班5／高齡者因跌倒傷亡嚴重　專家建議4招強化肌力

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但是除了硬體設備的改善，台大醫院物理治療師游舒涵表示，跌倒其實是一個非常複雜的問題，「它牽涉的層面很多，肌力、感覺、平衡，甚至視力、衣著，或是曾經跌倒的歷史，或是其他的各種情況都有可能造成跌倒。」因此她建議長輩透過簡單的問題自我檢視是否為跌倒的高風險族群。
自我檢視的三個問題，包括過去這過去12個月內有沒有發生一次以上的跌倒、或是當走路或活動的時候是否感覺行走有困難或是平衡有困難、或是近期是否因為跌倒而就醫，「如果這三項裡面其中有一項是有，代表他是跌倒的高風險」。
除此之外，也可以做簡單的身體機能測試，包括第一種是從椅子上快速5次坐到站，整體時間如果大於15秒代表有較高的跌倒風險。第二種是3公尺起身行走，從有扶手和靠背的椅子上站起來往前走3公尺，繞過障礙物後再走回來坐好，整體時間如果大於13.5秒也代表有較高的跌倒風險。
游舒涵還發現，有些長輩會因為害怕跌倒，因此不想要活動，以為「不活動就可以不跌倒」，但是游舒涵強調生活中不可能完全不活動，一旦不活動，久而久之身體肌力退化，可能導致肌少或平衡感越來越差。
「當今天我們需要活動，比如說去上個廁所，或是起來起身倒個水，這麼簡單的活動，都有可能因為常常坐著沒有起身做運動或活動，使我們的能力已經不能做到這些簡單的日常生活活動了。」因此她鼓勵長者可以做四個動作來訓練肌力及平衡，分別訓練強化膝蓋附近的肌群、訓練小腿肌肉、加強大腿肌力、以及訓練平衡感。
坐姿直膝運動
1.身體挺直坐在穩固的椅子上，盡量坐在椅子最裡面。
2.膝蓋慢慢伸到最直，再慢慢放下。
此運動可訓練大腿前側股四頭肌的肌力，強化膝蓋附近肌群，穩定膝關節也使蹲下、坐站等活動更省力。
運動頻率建議10次/回，1-3回/天，2-3天/週，椅子高度建議為長者雙腳能輕鬆平放的高度。可以數1-5伸到最直，數6-10回復原位，以避免憋氣。進階可在腳踝綁0.5-1公斤沙包加強訓練。
站姿抬腳跟和抬腳尖運動
1.腳趾朝前、與肩同寬站立，一手輕扶桌面。
2.腳跟慢慢抬起到最高，再慢慢放下。
3.腳尖慢慢抬起到最高後再慢慢放下。
此運動可訓練小腿肌肉的肌力，強化腳踝附近肌群，使走路及平衡更穩定。
運動頻率建議10次/回，1-3回/天，2-3天/週。可以數1-5抬到最高，數6-10回復原位，以避免憋氣。
站姿微蹲運動
1.腳趾朝前、與肩同寬站立，雙手輕扶桌面。
2.慢慢蹲下，膝蓋不超過腳尖，再慢慢站起來。
此運動可加強大腿前側股四頭肌的肌力，強化下肢整體能力，同時訓練平衡感。
運動頻率建議10次/回，1-3回/天，2-3天/週。可以數1-5慢慢蹲下，數6-10慢慢站起，以避免憋氣。
腳跟-腳尖站立運動
1.腳趾朝前站立，一手輕扶桌面。
2.一腳往前踏，使腳跟和腳尖相接，並呈一直線，維持10秒鐘。
3.換腳，同樣腳跟和腳尖相接，並呈一直線，維持10秒鐘。
此運動可加強訓練平衡能力，增加走在狹窄空間的穩定度。
運動頻率建議10次/回，1-3回/天，2-3天/週。進階可將手微微抬離桌面增加平衡難度。