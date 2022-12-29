團圓圍爐外帶年菜夯！單點、合菜、蔬食通通有

迎接農曆新年團圓圍爐，飯店業者推出多樣外帶年菜組合，滿足消費者需求。高雄萬豪酒店推出「迎春報喜年菜九大單品」、「玉兔迎春組」雙重外帶年菜系列，結合精緻單點、年菜組合鎖定不同客群，即日起開放預購。2022年榮獲米其林必比登推介的台菜餐廳「老新台菜」，迎接金兔年推出兩款限量發售年菜外帶禮盒及多項單品，在12月31日前訂購有早鳥優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄萬豪酒店於春節新年期間全館十大餐廳照常營運，皇豪中餐廳主廚池一明推出精選的「九大單點外帶年菜」，有濃湯鮑魚烏參佛跳牆、金瑤上湯焗龍蝦、琥珀風沙脆皮全雞、猴菇虎掌扒鮑魚、金玉滿堂小盆菜等，都是年節團圓桌上好事成雙、讓人迴味無窮的百味珍饈。
「玉兔迎春」六人份外帶年菜是由京享蔬食百匯主廚蔡長志精心研發，12月31日前預訂可享早鳥優惠，內含京香御品佛跳牆、綿延芥菜煨蟹黃、松子玉福餘翅羹、珍饌胡椒猴菇排、素叉燒鳳眼米糕、福兔迎祥喜臨門拼盤，共六大美饌。
老新台菜九如創始店今年再度推出超強熱賣首選年菜「八珍錦繡海鮮羹」，選用超過八種的珍品鮮味食材，傳統廚藝工法製作，是經典懷念的好滋味； 「澎湖海味糯米糕」嚴選澎湖特有的石巨章魚乾，加上草蝦、干貝等海鮮珍饌，融入手工鹹香不黏口的米糕，享受滿滿海味；「鮮菇薑蔥龍虎斑」選用永安漁港肥美鮮嫩龍虎斑，清蒸帶出鮮甜好味。
老新台菜十全店推出過年必吃「鴻兔大展一品封」，經過三道繁瑣的炸滷蒸工法，紅潤油亮、肥而不膩的燒原蹄，大人小孩都喜歡；「鮑魚鮮貝響螺雞」使用頂級響螺、干貝、鮑魚、熬雞湯等珍饌食材，年節滋補養身首選；還有老菜新吃「龍蝦干貝糯米糕」選用波士頓龍蝦、日本干貝，搭配南部辦桌古早味手工米糕，迸出新滋味。