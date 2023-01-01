跨年熬夜超想睡？中醫教你按壓「4穴位」喚醒精氣神

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1、勞宮穴－中指、無名指指尖中間往內延伸，位於手掌正中心，勞宮穴跟心臟節律、收縮力有關係，透過按壓來增加氣血循環，促進體內代謝率，適合身形肥胖、代謝不佳導致精神不好的民眾。
2、百會穴－兩耳往上到頭頂正中間，就是百會穴的位置，按壓此處可以將氣血從腳底帶到頭部，讓精神重組，緩和交感神經。
3、合谷穴－俗稱的虎口處，按壓可以振奮免疫力，跟外層的防禦力，當跨年在外吹風、淋雨，受到風寒導致疲憊感上門，就可以按壓來提高精氣神，適合頭頸肩僵硬的民眾。
4、足三里穴－外膝蓋凹窩的下四指距離，也就是在小腿外側偏上的位置，可以強化脾胃機能，很多民眾感到沒有精神沒有元氣，恐怕主因就是脾胃精神弱，可以透過按壓足三里穴恢復活力。
朱益智提到，要降低疲憊感主要是補氣、調和身體的平衡，火氣過大或者或過小都不行，都會容易疲勞想睡覺，就像發燒了卻會怕冷一樣的概念，最好是平衡體內的氣血，就能提高精神活力。首先氣血虛弱的民眾，建議可以選擇海鮮粥，能夠快速補足能量；但若是火氣較旺的民眾，就可以綠豆湯、檸檬水。
但要注意的是，準備熬夜前千萬別喝椰子水、蜂蜜水、西瓜、火龍果這類會降心火的飲品，還有牛奶含有環狀胺基酸，容易讓頭腦產生血清素，進而感到昏昏欲睡。至於B群也並非人人都適合，B群有修復神經髓鞘的效果，讓神經傳導正常，若是身體確實疲憊想睡覺，吃了以上這些助眠飲食，恐怕還沒開始夜生活就已經昏昏欲睡！當然身體已有不適也不建議硬撐，充足睡眠才是維持健康的重要基礎，趁著連假期間好好補眠，恢復精神才能迎接新年的挑戰。