獨／60歲潘若迪談養生之道 曝年菜要掌握「關鍵吃法」
受封為「亞洲有氧天王」的潘若迪身兼多職，除了是資深藝人之外，還是健身教練和健身房老闆，近來也時常分享舞蹈影片，讓粉絲在家也能運動瘦身。而去年剛滿60大壽的潘若迪活力依舊，臉蛋、身材保養得宜，日前他向《NOWnews今日新聞》分享過年行程，也教導大家如何吃年菜不會胖。
記者侯家瑜/台北報導
潘若迪表示大部分年菜熱量都爆表，不過若不想發福，吃法上就得掌握一些變化，他先是舉例紅蟳米糕，「多吃一些紅蟳，米糕就少許。」佛跳牆則可以多吃菜少喝湯，儘量挑選魚、海鮮等優質蛋白質，強調主要就是不要過量，體重就不會一夕之間增加太多。另外，提倡養生的潘若迪，提醒大魚大肉之餘，也要記得運動，「我都會分享居家跳舞影片，多吃就是要多動！」更不忘耍幽默，「年菜要避開『三高』，年糕（高）、發糕和蘿蔔糕。」
談及年假，潘若迪7天基本上會休好休滿，不跟隨剛解封的旅遊潮，只會開車帶全家人回台東老家，也透露90多歲的爸爸老當益壯，「他每天早上都出去晨跑，還會準備拐杖，但他不是要撐，是為了防身，因為狗都會追他。」而潘若迪今年也順利接到7場尾牙，笑說是托自創「買冬瓜」舞蹈的福，才能受到高度關注。剛滿60大壽的潘若迪，為了陪9歲女兒、家人走更長的路，盼自己可以長壽，所以會持續注重養身、保持運動習慣，也想在汲汲營營工作之餘，多多抽空陪伴老朋友。