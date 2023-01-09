才休1天上班日不Blue！3大咖啡優惠幫提神　星巴克買1送1

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星巴克1/9(一)推出「冬季品嘗特選美好」好友分享日活動，當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
西雅圖：大杯美式咖啡、拿鐵同品項「第2杯半價」
西雅圖咖啡即日起至1/31(二)，消費即贈「新春好咖優惠券」優惠券，限下次消費出示券面可享包括大杯美式咖啡、拿鐵同品項「第2杯半價」（乙次限換一組），蛋糕或麵包單點85折，單點主廚餐點送美式咖啡乙杯等優惠，使用期限至2/28，每筆消費限用乙張。
路易莎咖啡：5折起「新年禮盒折上折」
路易莎咖啡即日起至2/5，推出濾掛咖啡和咖啡豆自由選配優惠，雙雙對對5折起禮盒優惠，自由配5組以上再享88折。最划算的精選綜合組，只要雙雙對對任選兩盒濾掛再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠；每單筆訂單若滿5組(含)以上，總價再享88折。經典濾掛組可任選四盒濾掛咖啡，總價即享5折優惠（部分商品除外），豪華咖啡豆組，可任選四包半磅咖啡豆，總價即享75折優惠（部分商品除外）