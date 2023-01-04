2023第一個週六就補班！上班族怨寧可不連假：2月還更慘
跨年歡樂放了元旦連假三天，不少民眾還開心等著三週後將要迎接農曆新年。不過有上班族一看今年行事曆發現，本週六（1/7）竟是補班補課日，2023年第一個週六就要上班上課，讓不少人相當怨嘆，網友們更掀起「寧可不要連假、也不想一週只休一天」的熱論；沒想到還有眼尖的民眾看穿，2月更慘，一個月內就有兩個禮拜必須要上6天班，等於變相成了「隔週休二日」。
記者蕭涵云/台北報導
今年為了配合春節10天超長連假，開年後的第一個星期六（1/7）就是「補班補課日」，廣大上班族因「休1上5」倍感憂鬱，在網路上引起熱論。有網友哀怨發文，「週六的補班補課本來就是個莫名其妙的事情，給人民放連續假期卻搞得好像借錢還錢似的」，還直呼「補班補課我想全球應該只有台灣是首創的」，引發許多民眾頗有同感。
有人認同表示「寧願不放連休也不想一個禮拜只能休一天」、「想放連假的自己用特休就好 這樣移來移去反而複雜」、「超爛，最討厭這種補班的，又不是大家都週休二日」。不過也有網友認為，「排休表示無感」、「我蠻喜歡的~」、「多放的本來就要補啊 不然那天算無薪給你要嗎」、「選外商 直接放假不用補班 賺到六天假」。
事實上，今年第一週的星期六（1/7）會需要上班上課，是為了補春節連假的班，人事總處並表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假。2023年1/20小年夜適逢星期五，政府依照規定調整放假日，原訂應該在前一週的星期六（1/14）補班，不過考量當天因遇到112學年度的大學學科能力測驗，因此又將補班日改為1/7本週六。
而仔細看今年行事曆還可發現，2月竟有兩個禮拜必須要上6天班，包括2/4與2/18兩個週六都需要上班，等於變相成了「隔週休二日」。其中，2/4是補1/27(五)「春節連假初六」調整放假，2/18則是為了2/28和平紀念日適逢星期二，將補2/27(一)的調整放假。