瘦不下來！營養師列「5壞習慣」須戒掉　吃飯追劇也不行

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1.專心用餐
邊看電視邊吃飯，常常讓人囫圇吞棗，造成腸胃的負擔，更可能因進食速度過快，而造成過量的攝食，因此關掉電視，專心吃飯，品嚐食物的原味、慢慢咀嚼，除了能減少熱量攝取外，更能體會食物的美味，同樣道理也適用在邊吃飯邊工作、邊看電腦的人。
2.不吃含糖食品
含糖飲料、人工甜味劑，甚至一般人以為健康的水果、蜂蜜，會造成體內血糖、三酸甘油脂飆高、脂肪囤積，導致你的食慾大開，研究也指出，習慣喝含糖飲料將會使體重增加，讓患2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的風險提高。若有發現這種情況者建議開始實行減糖計劃，減少果汁、飲料、精緻麵食等，不吃任何加糖、蜂蜜的食物，每餐澱粉類減至1個拳頭大小，慢慢的就會發現體態輕盈了起來。
3.不吃零食
大多數零食皆屬於高油、高糖的食物，提供高熱量但營養素含量不高的食物即為「垃圾食物」，除了熱量問題外，零食中添加許多人工色素、香精、鹽及調味料，也會造成人體肝、腎大負擔，甚至造成兒童過動問題，如果民眾在兩餐間真的覺得肚子餓，可以適量食用水果、豆漿、茶葉蛋當點心，避免餓過頭在下一餐攝取過多澱粉。
4.選擇低脂的蛋白質
瘦肉也含有少量的脂肪，因此除了選擇低脂的肉外，看得到的油脂都應該儘量去除，最好就是吃「原始狀態的食物」，如肉片而非肉丸，因為大部分加工食品都屬於高脂食物；另外，雖然起司、牛奶都被認為可以增加鈣質的補充，但也要記得選擇低脂的起司，否則帶來的油脂，日積月累下來也是相當可觀的。
薛曉菁強調，至於豆製品能顯著降低超重或亞洲人群的體重、BMI、體脂百分比和腰圍，且對女性的效果更為顯著，所以建議每天有1~2份的蛋白質來源為豆製品，如豆漿或豆腐，除了含有豐富的蛋白質外，脂肪含量低、富含大豆異黃酮、植物固醇等好處都遠超過動物性蛋白質來源。
5.正確選擇外食
外食的問題常在供應份量太大，而大部份人在購買時也常考慮是否划算，而非以健康為首選，因此除了外食油脂含量絕對遠遠高於家中自備的餐點外，份量過大的餐點，其實是破壞健康的開始，若不得已外食，也僅吃平常的份量即可。（編輯：陳苾暐）