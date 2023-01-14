嚇人！台中查獲39噸過期巴沙魚繼續賣 業者最高將罰2億
台中衛生局日前接獲檢舉，西區某連鎖餐廳涉嫌儲存大量過期巴沙魚（鯰魚）等食材，再販售給下游廠商，供民眾食用。昨（13）日台中衛生局聯合南投、彰化縣衛生局查獲過期的巴沙魚約39公噸、芙蓉魚570公斤，以及醬(配)料等食材56.68公斤，當場封存，並將業者移送地檢署偵辦，業者恐面臨最高2億元罰鍰。
編輯中心/綜合報導
台中市衛生局指出，接獲民眾檢舉，有連鎖餐飲業者，販售過期食材給民眾食用，昨天3縣市衛生局聯合稽查，前往該公司總部與直營店、加盟店與倉儲點。
衛生局查出，儲存過期品並重新標示為未過期，再銷售給不知情的加盟商已涉犯詐欺罪嫌，以及違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第8款規定，「食品逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，可依《食品安全衛生管理法》第44條第1項第2款規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，並將按同法第49條第2項規定移送地檢署偵辦。
衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法處辦；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，也可向衛生局反映，共同把關食品安全。（編輯：孫唯容）