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過年前工作忙人越胖！注意「壓力肥」6特徵　減重有秘訣

▲營養師程涵宇表示，壓力會影響我們變胖，主要是因為影響自律神經、內分泌、腎上腺皮質醇、神經胜肽Y增加、瘦素抗性增加。（示意圖／取自unsplash）
▲營養師程涵宇表示，壓力會影響我們變胖，主要是因為影響自律神經、內分泌、腎上腺皮質醇、神經胜肽Y增加、瘦素抗性增加。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節連假長達10天，不少民眾在假期前面臨堆積如山的工作進度，忙得很累卻沒有變瘦，甚至還越變越胖！對此，程涵宇營養師解釋，實際上面臨壓力是真的容易導致肥胖，若是體重變化有「壓力肥的6特徵」，就可以透過抗壓飲食，擺脫肥胖順便壓力說掰掰。

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▲工作壓力大導致肥胖來敲門，營養師建議可以攝取抗壓飲食。（圖／翻攝自程涵宇營養師粉專）
▲工作壓力大導致肥胖來敲門，營養師建議可以攝取抗壓飲食。（圖／翻攝自程涵宇營養師粉專）
程涵宇表示，壓力會影響我們變胖，主要是有4原因，一為影響自律神經導致交感神經興奮，副交感神經被抑制，造成腸胃道蠕動變差消化變慢、脂肪代謝慢並且囤積；二是壓力影響內分泌，腎上腺皮質醇Cortisol分泌刺激食慾，脂肪在腹部與臀部囤積；三是因為神經胜肽Y（Neuropeptide Y）增加，增加對高油高糖高熱量食物食慾，增加進食量，脂肪加速囤積。；最後壓力會導致瘦素抗性增加，進而增加食慾脂肪堆積。

壓力肥6特徵包括：

1、壓力大時食慾更大
2、特別想吃高油高糖高熱量食物幫助舒壓
3、脂肪特別愛囤積在腹部臀部
4、心情憂鬱低落煩燥
5、最近遭遇壓力體重快速增加
6、長期壓力體脂一直居高不下

若是發現自己屬於壓力肥，可以選擇補充維生素Ｂ群、維生素Ｃ、低GI穀類、鈣、鎂。

維生素Ｂ群：雞蛋、糙米、豆類。血清素合成，促進快樂荷爾蒙合成。
維生素Ｃ：奇異果、草莓、芭樂、木瓜。又稱抗壓維生素，當身體壓力大的時候也會消耗得多，這時候記得多攝取維生素食物。
低GI穀類：燕麥 糙米。碳水化合物幫助色胺酸到達大腦緩解焦慮減輕壓力。
鈣：牛奶、黑芝麻。強化神經系統的傳導感應穩定神經。
鎂：堅果 香蕉。調節神經細胞與肌肉收縮、穩定情緒消除疲勞。

▲程涵宇營養師分享正確的減肥方法，好好遵守就能不知不覺瘦下來。（圖／程涵宇授權提供）
▲程涵宇營養師分享壓力肥的六大特徵，提醒民眾可以攝取抗壓飲食。（圖／程涵宇授權提供）

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