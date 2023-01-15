啥線上遊戲會想無限回鍋玩？玩家狂喊「1經典」：很難忘

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這樣讓原PO不禁感慨「到現在的手遊時代…發現好像回坑的慾望愈來愈低，有些真的就是玩過就再見了 ，大家心中有啥遊戲，總是讓你忍不住一再回坑呢？楓之谷我算波段鐵粉了其實，不知道重複回坑幾次。每次開燃燒活動、新職業，就忍不住回去看看」。
貼文曝光後，隨即有不少網友跳出回應「竟然提到楓之谷，時代的眼淚、年輕的回」、「老遊戲現在還存活的，大概真的只剩下楓之谷了」、「覺得很多經典遊戲其實經營的好的話，都會滿想回去玩的，像是楓之谷、天堂都是陪伴我長大的回憶」、「我家唯一留下的就是楓之谷的攻略本，這坑很難說棄就棄，每次改版獎勵都很吸引人，都被朋友call回去，真的不拿白不拿欸」、「手遊說真的都是過了就過了，線上遊戲因為可以交朋友，還真的會捨不得上去看一下聊聊天」；也有高手玩家貼心分享「現在有極限燃燒還有通行證活動～正是回谷的好時間」。
事實上，近期遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》也迎來寒假大改版，首度開放「究極燃燒」，能讓玩家迅速升等，直衝Lv.250，是相當適合玩家回鍋的好時機，同時間「皇家騎士團Remaster」也讓6大職業全面突破，還有各種逗趣活動，等待玩家進入遊戲中享受。（編輯：潘毅）