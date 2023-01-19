氣喘列新冠重症危險因子　創新科技提升肺健康照護

我是廣告 請繼續往下閱讀
有鑒於此，臺灣阿斯特捷利康於2017年創立「健康肺計畫」（Healthy Lung Program），旨在精進台灣氣喘管理與照護。此計畫已推動5年，獲得各大協會與政府單位的支持。三軍總醫院副院長張峰義與臺灣阿斯特捷利康總裁龍雲合共同簽訂合作備忘錄，雙方合作內容包括應用創新科技、優化衛教以及整合疾病照護，期盼精進呼吸道疾病的管理與照護，共同為台灣呼吸道疾病診治做出更多努力。
氣喘的診斷與治療尤為重要張峰義表示，三總胸腔內科近年的治療走在台灣前端，無論是肺癌或呼吸道疾病，皆擁有重要的研究成果與治療品質。近期疾管署將氣喘列入新冠重症的危險因子，醫師可開立相關抗病毒藥物，顯示在疫情期間，氣喘的診斷、追蹤與治療更為重要。
慢性呼吸道疾病不可小覷近期Omicron BA.5誘發喘和咳等類似氣喘與過敏現象，三總胸腔內科主任彭忠衎指出，呼吸道疾病不只有氣喘，還有慢性阻塞性肺疾病（COPD）、肺炎鏈球菌肺炎與支氣管擴張症等。近來，許多民眾確診新冠後最明顯的症狀就是喘，胸悶。加上氣喘為新冠重症危險因子，代表許多病患有照護的需求。除了治療藥物以外，疾病的診斷也很重要，其中，肺功能檢查是氣喘、肺阻塞患者的重要檢查，包括呼氣流速、肺活量、是否有呼吸道阻塞通氣不順的情況。然而，民眾跑醫院一趟不僅耗時也耗力，現在只要利用新型可攜式肺功能機搭配APP監測，不用舟車勞頓即可立即了解健康狀態。彭忠衎也呼籲患者與長者施打流感疫苗，以減少疾病發生，及早發現及早治療。
創新科技檢測肺功能助復原台灣阿斯特捷利康在台灣呼吸道疾病領域深耕多年，此次合作目標為了解新冠肺炎病患癒後肺部復原狀況，並持續促進三軍總醫院與衛星診所之交流，落實分級醫療上下轉診的精神，可減少無謂的醫療資源浪費。
總裁龍雲合表示，台灣各家醫院治療氣喘各有不同的狀況與需求，健康肺計畫這5年來與時俱進、因地制宜。此次與三總合作的最大特色為診治慢性阻塞性肺疾病（COPD），與新冠肺炎引發之肺功能異常，透過可攜式肺功能機有助提高診斷率、找出潛在病患，積極監測與治療以改善呼吸道疾病患者的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56585
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw