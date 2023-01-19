長照可以很不一樣！實際探訪護理之家　了解機構長者的生活與改變

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機構長者缺乏活力？ 運動、復能改變老化無力以往機構氣氛都較沉悶、缺乏活力，長輩們生活就是吃飯、睡覺、看電視。護理之家護理主任黃慧婷表示，過去台灣整個長照環境，其實提供給長輩的東西並不多，除了基本的生活照護外，也許有例行性的活動，像慶生、節慶活動等，有沒有志工引進要看機構決定，復健也是因人而異。
但事實上，長輩逐漸退化，生活、照護的需求也越來越多，單一的長照資源很難滿足長輩需求。比如長者隨著年齡增長，肌肉量也會逐漸減少，護理主任黃慧婷提到，其實不少長者都有肌少症的問題，導致行走困難、容易跌倒，機構首先便推出下肢運動，並引進體適能老師協助復能課程。
復能與復健不同，護理主任黃慧婷表示，復健需要依靠儀器協助進行，但復能是希望長者利用自己的能力去帶動自己的肌群，復能也不只針對中風、半側偏癱的個案訓練，更多是肌少症個案參與，增進更多大肌群的訓練。
透過下肢運動、復能課程等，強化下肢肌肉後，長者的步態更穩，最令人擔心的跌倒問題，其發生率隨之降低，行動受限、生活品質的問題也藉此獲得改善。
吞嚥訓練取代鼻胃管 重拾「吃」的美好除了活動外，「吃」這樣簡單平常的事情，對許多長輩來說也是難以滿足的需求。吃美食是生活的樂趣之一，但有些長者卻無法由口進食，須放置鼻胃管，依靠管灌獲得營養，食物的感受性也因此被剝奪。
護理之家推動了吞嚥訓練，幫助長者移除鼻胃管。護理主任黃慧婷表示，護理師會先評估，再由照服員協助第一階段的運動訓練，每隔一段時間護理師會進行複評，了解長者的狀況是否可進入下一階段，之後營養師就會介入，開始訓練吃東西。
在訓練最後醫師會評估是否可以拔除鼻胃管，護理主任黃慧婷指出，訓練過程至少需2-3個月，若訓練進展太快，容易嗆咳導致吸入性肺炎，住院回來一切又要重新開始。
若鼻胃管放置時間越短，吞嚥訓練恢復效果就越好，移除管路的機會就越高。護理主任黃慧婷提到，吞嚥訓練推動至今將近3年，機構已協助超過20位長者移除管路，其中一位長者是氣切、鼻胃管、尿管並存的個案，鼻胃管已放置5年，在經過吞嚥訓練後終於拿掉管路，最後回到家中，這其實相當不簡單。
「認知悠能」讓長輩能做就做 延緩退化、提升自我而失智也是未來年老時有可能會面對的課題，此時認知課程相當重要，能提供更多刺激讓長者延緩退化，但「認知悠能」也很重要。護理主任黃慧婷表示，所謂的「認知悠能」，主要就是讓長輩運用尚存的功能去做他所記得的事。
黃慧婷指出，在機構端大部分都是「你不要做，我幫你做」，因為這樣比較快，也不需收拾殘局，可是認知悠能的核心是「你能做，我就讓你做」，例如：掃地、挑菜等簡單的事情，在這樣的過程中，讓長者發揮本身的自我價值，也從中獲得存在價值與意義。
這些不僅是在機構內能夠做到，事實上民眾在家中與長輩相處、生活中也可以運用相同的概念。
走出機構向外接觸！ 長者並非什麼都做不了機構也透過動靜態成果展、表演等，進而提升長輩自我價值。護理主任黃慧婷提到，成果展還會邀請家屬參與，過程中也強化了長者與家人的連結，近幾年機構也積極推廣社區共融，對外進行成果展，或讓長輩進入社區表演、參與比賽，希望藉此讓民眾看見長輩並非無法做到任何事。
長期關注長照議題的護理主任黃慧婷指出，第一次接觸長照是十年前，中途覺得無法改變長照環境，只能改變自己，便離開長照回到急性醫療，但後來又覺得自己也會老，若現在什麼改變都不做，十年後也許也會過著吃飯、睡覺、看電視的生活，但這並不是她想要的。
因此，她最後決定再次回到長照服務，推動長照機構的改變，黃慧婷坦言，要做改變其實相當不容易，但仍希望自己的初心能影響更多人、幫助更多長者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56573
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