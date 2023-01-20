年菜必吃冠軍選誰？「10大熱議」排名揭曉：佛跳牆才第2
農曆新年與家人一起圍爐過節，必備一桌豐盛又應景的菜餚，而年菜選擇眾多，你最愛的是哪一道呢？對此，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「年菜」相關話題，分享了「10大話題排行榜的菜餚」，前三名分別為烏魚子、佛跳牆、雞湯。而家樂福也表示，年菜銷量比起往年同期有所成長，熱銷前六名中，有三品項為佛跳牆。
生活消費中心/綜合報導
年菜料理五花八門，其中以「烏魚子」最受民眾歡迎，許多網友說道「超香！喝酒必備，而且加蔥段更好吃」、「怕蒜苗、白蘿蔔的辛辣感的，配個蘋果、水梨、棗子都很讚」，推薦烏魚子搭配一些食材更加分，也有民眾分享「過年送禮很適合送烏魚子，看起來夠氣派，處理起來也很輕鬆，不怕對方不會料理」，表示烏魚子只要擺盤即可，好看又方便，作為過年送長輩或親戚禮品十分合適。
而過年正值冬季天氣寒冷，「佛跳牆」與「雞湯」同樣備受關注，不少民眾說道「佛跳牆是很多長輩的最愛，每年都會出現在餐桌上」、「春節天冷，喝一碗熱熱的雞湯很舒服」，不過也有網友留言「佛跳牆雖然一開始好喝，但到後面會越來越膩」、「討厭芋頭的人覺得佛跳牆是惡夢」，認為佛跳牆在味道上依個人口味取向愛恨分明。
另一方面，雖然象徵長壽的「長年菜」，也在網友熱議的名單中，不過可就不受到眾人喜愛了，「超苦的，就是吃習俗而已」、「一片不能再多」，甚至認為長年菜是「過年最不想看到年菜之一」。 而量販店龍頭家樂福表示，今年比起往年同期成長1至2成，從11月統計至年前1月18日，熱銷排行榜為：
第一名、御品佛跳牆2000g(冷凍)-佳佳（約2萬多份）
第二名、闔家歡如意套餐8菜(冷凍)-佳佳（約快2千組）
第三名、海味街烏冬佛跳牆1639g(冷凍-老協珍（約快7千份）
第四名、御品干貝海鮮發2000g(冷凍)-佳佳（約快1萬4份）
第五名、逸湘齋蜜汁雙方750g(冷凍)-得福（約快9千份）
第六名、老協珍-LINE FRIENDS佛跳牆（大敖約快3千份）