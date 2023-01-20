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圍爐必吃雞肉？年菜「隱藏涵義」報你知　必學6招不發胖

▲圍爐年菜背後藏有吉祥寓意，像是一家人一起吃火鍋，有象徵團圓、圓滿之意。（示意圖／記者金武鳳攝，2022.11.19)
▲圍爐年菜背後藏有吉祥寓意，像是一家人一起吃火鍋，有象徵團圓、圓滿之意。（示意圖／記者金武鳳攝，2022.11.19)

記者鍾怡婷/綜合報導

明（21）日為除夕夜，家家戶戶都會聚在一起圍爐，但你知道為何年夜菜必吃雞肉、火鍋、魚、餃子嗎？其實背後還有特殊的吉祥寓意，對此，營養師珊珊也跟大家分享，每一道年菜背後所代表的涵義，提醒大家每道菜都要多少吃一些，代表討個好彩頭，讓未來一年順順順。同時，春節天天吃大餐，也要注意湯汁不拌飯、去肥肉、減少加工食品、醬料搭配、零食份量、攝取蔬菜水果，就能在享用美食的同時，依仍維持完美身材唷！

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▲過年常見年菜背後寓意公開，蘿蔔糕取其台語發音菜頭糕，象徵有好彩頭。（圖／《愛健康營養師 珊珊》粉專）
▲過年常見年菜背後寓意公開，蘿蔔糕取其台語發音菜頭糕，象徵有好彩頭。（圖／《愛健康營養師 珊珊》粉專）
雖然年菜的熱量高，但農曆年是華人的大節日，肯定是要吃吃喝喝過好年！營養師珊珊也向大家分享，每道常見年菜涵義，首先一家人一起吃火鍋，有象徵團圓之意；蘿蔔糕取其台語發音菜頭糕，象徵有好彩頭；餃子又稱元寶，吃下代表元寶的餃子，有象徵財源廣進之意；魚，當天這道料理可不能吃完，用來代表年年有餘。

水果，橘子大吉大利、鳳梨旺旺來、蘋果平平安安；雞肉，取台語發音同「家」，代表全家福；年糕，代表一家人相處越來越融洽，也意味年年高升；發糕，象徵發財高升；佛跳牆，又稱「福壽全」，象徵福壽雙全；糖果吃甜甜，好過年。而營養師濰濰也提醒民眾，過年總是會吃一些比較富貴的佳餚，除了做工較繁雜，熱量大多也相當驚人，因此迎接圍爐大餐前，可以記住以下6秘訣，讓你吃得飽飽又不胖。

▲減肥不代表一定要少吃，正確的觀念不會走上錯誤的路更不會繞遠路。（示意圖／取自photo AC）
▲過年總是會吃一些比較富貴的佳餚，除了做工較繁雜，熱量大多也相當驚人，因此迎接圍爐大餐前，可以記住6秘訣，讓你吃得飽飽又不胖。（示意圖／取自photo AC）
濃稠湯汁不拌飯：說到年菜就會想到佛跳牆、獅子頭等。佛跳牆配料豐富，湯頭濃郁美味讓人忍不住想拿來拌飯甚至直接喝掉，但是部分配料會先經過油炸再燉煮，因此湯汁含有較高的油脂；同樣地，紅燒獅子頭也是先經過油炸再滷，但是要特別注意，除了湯汁以外，最常與獅子頭一起滷的白菜也吸了湯汁的油脂，都要特別控制攝取量。

皮、肥肉要注意：香噴噴的東坡肉及紅燒蹄膀都是使用豬肉脂肪較高的部位,同樣建議醬汁不拌飯,剔除肥肉吃瘦肉的部分或是與家人分享。

減少加工食品：火鍋是最常出現在圍爐餐桌上的經典料理，但是燕餃、魚餃、丸子等火鍋料都是屬於加工食品，鈉含量及油脂較高，建議大家在吃火鍋的時候，可以選擇涮肉片、菇類、青菜,減少加工食品的食用。

醬料選擇要注意：餐桌上可能會出現的龍蝦沙拉、明蝦沙拉或是美乃滋透抽，可以將美乃滋改成醬油，而火鍋醬料的部分可減少沙茶醬改為利用蒜末、蔥花搭配。

過年零食怎麼吃：過年怎麼可以少了零食呢？畢竟是逢過年，並不需要很嚴格禁止吃零食，但是要記得控制份量，像是大包裝餅乾零食，拿一個小碗裝要吃的分量，或是選擇小包裝零食，避免不知不覺吃太多；果乾蜜餞等可以選擇無添加糖的產品，或是選擇新鮮的水果；發糕、年糕等與家人朋友一起分享。

蔬菜水果不可少：春節期間大魚大肉，也別忘了要攝取足夠的蔬菜水果，每日至少要吃到3份蔬菜2份水果，每份約1個拳頭大。

▲春節應景零食熱量高，在攝取時要控制量，或者是改選擇低卡的品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲春節應景零食熱量高，在攝取時要控制量，拿一個小碗裝要吃的分量，或是選擇小包裝零食，避免不知不覺吃太多，也可以改選低卡的品項。（圖／記者鍾怡婷攝）

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