圍爐吃鍋注意！5大魔王湯底鈉含量曝　冠軍傻眼湯超清澈

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第5名：麻油雞1000kcal/鈉含量1320mg
第4名：羊肉爐700kcal/鈉含量2400mg
第3名：薑母鴨900kcal/鈉含量2700mg
第2名：麻辣鍋850kcal/鈉含量3200mg
第1名：酸菜白肉500kcal/鈉含量3600mg
高敏敏提到「上面的數字大約是喝完兩大碗湯（650ml）之估值，有沒有發現熱量最低的酸菜白肉鍋，但其實鈉含量是最高的！因為酸白菜是經過鹽巴下去醃製的，衛福部也建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，但基本上你喝兩碗熱湯就超標了」。
既然火鍋陷阱這麼多！那應該如何健康吃，高敏敏則表示，少油烹調、半水酒；加入蔬菜增加膳食纖維；以及別再用豆瓣醬或豆腐乳調味，改以蔥蒜辣椒、蘿蔔泥與少許醬油即可、不沾醬更好；另外，也要減少加工製品攝取，例如魚餃、丸子、油豆腐等食物，以原型食材魚肉、雞肉、豆腐為主，並且增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。
高敏敏也提醒，高血壓者要減少烹調使用的酒量與醬料，避免血壓升高；糖尿病患者則以少油、高纖食材為主，像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物需留意攝取量，以免血糖過高；湯及肉類蛋白質因鉀含量偏高，腎臟病友要小心；至於痛風患者要少喝湯，因酒精不利於體內普林代謝，要注意肉的份量並多喝水。高敏敏強調「火鍋人人愛吃，但只要把握多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」吃鍋也能當作是進補！（編輯：張嘉哲）