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圍爐吃鍋注意！5大魔王湯底鈉含量曝　冠軍傻眼湯超清澈

▲今天就是一年一度的除夕啦！當然家人團聚圍爐少不了的就是「火鍋」，但你知道什麼火鍋湯底鈉含量最驚人嗎？（圖／取自Pixabay圖庫）
▲今天就是一年一度的除夕啦！當然家人團聚圍爐少不了的就是「火鍋」，但你知道什麼火鍋湯底鈉含量最驚人嗎？（圖／取自Pixabay圖庫）

編輯中心/綜合報導

今天就是一年一度的除夕啦！當然家人團聚圍爐少不了的就是「火鍋」，不過在大魚大肉的年節裡，還是要特別注意攝取營養的均衡哦！營養師高敏敏近日就分享「五款魔王鍋物的鈉含量」排行榜，沒想到許多民眾熱愛的麻辣鍋只排第二名，第一名是湯頭清澈看起來很無害的「酸菜白肉鍋！」讓不少網友感到意外。

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▲有無外送讓天母成家小館酸菜白肉鍋也能熱呼呼外送到家。（圖／NOWnews資料照片）
▲酸菜白肉鍋的湯底熱量雖然最低，不過鈉含量卻是居於冠軍。（圖／NOWnews資料照片）
營養師高敏敏在臉書排名「湯底鈉含量熱量圖鑑」：

第5名：麻油雞1000kcal/鈉含量1320mg

第4名：羊肉爐700kcal/鈉含量2400mg

第3名：薑母鴨900kcal/鈉含量2700mg

第2名：麻辣鍋850kcal/鈉含量3200mg

第1名：酸菜白肉500kcal/鈉含量3600mg

高敏敏提到「上面的數字大約是喝完兩大碗湯（650ml）之估值，有沒有發現熱量最低的酸菜白肉鍋，但其實鈉含量是最高的！因為酸白菜是經過鹽巴下去醃製的，衛福部也建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，但基本上你喝兩碗熱湯就超標了」。

既然火鍋陷阱這麼多！那應該如何健康吃，高敏敏則表示，少油烹調、半水酒；加入蔬菜增加膳食纖維；以及別再用豆瓣醬或豆腐乳調味，改以蔥蒜辣椒、蘿蔔泥與少許醬油即可、不沾醬更好；另外，也要減少加工製品攝取，例如魚餃、丸子、油豆腐等食物，以原型食材魚肉、雞肉、豆腐為主，並且增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

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▲營養師高敏敏提醒，吃火鍋時把握「多吃蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」四大原則，吃鍋也能當作是進補！（圖／記者蕭涵云攝）
高敏敏也提醒，高血壓者要減少烹調使用的酒量與醬料，避免血壓升高；糖尿病患者則以少油、高纖食材為主，像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物需留意攝取量，以免血糖過高；湯及肉類蛋白質因鉀含量偏高，腎臟病友要小心；至於痛風患者要少喝湯，因酒精不利於體內普林代謝，要注意肉的份量並多喝水。高敏敏強調「火鍋人人愛吃，但只要把握多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」吃鍋也能當作是進補！（編輯：張嘉哲）

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