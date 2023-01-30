「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

開工喝咖啡怕胖？「熱量地雷」報你知　咖啡因過量更疲勞

▲春節連假結束，不少上班族都會選擇來杯咖啡提神，不過要特別注意熱量以及咖啡因過量的問題。（圖／7-11提供）
▲春節連假結束，不少上班族都會選擇來杯咖啡提神，不過要特別注意熱量以及咖啡因過量的問題。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

開工第一天好疲勞！上班必須來一杯提神咖啡，但要注意咖啡飲品中也有許多熱量地雷，像是僅500ml的摩卡咖啡一杯就高達605kcal，建議選擇美式咖啡。當然最重要的還是要注意咖啡因含量的標示，若是一天攝取超過300毫克，恐怕反而會出現焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，要特別注意攝取量，並出現症狀時多喝水幫助代謝。

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▲7-11咖啡常見品項熱量表、咖啡因含量，小心過量攝取導致不適。（圖／截取自）
▲7-11咖啡常見品項熱量表、咖啡因含量，小心過量攝取導致不適。（圖／截取自）
▲全家咖啡常見品項熱量表、咖啡因含量，小心過量攝取導致不適。（圖／截取自《愛健康營養師 珊珊》粉專）

▲全家咖啡常見品項熱量表、咖啡因含量，小心過量攝取導致不適。（圖／截取自《愛健康營養師 珊珊 》粉專）
每天需要來一杯咖啡提神，但春節吃太多又怕一路胖下去嗎？營養師珊珊整理了超商咖啡常見品項熱量、咖啡因表，除了提神的同時，避免變胖以及攝取過量咖啡因。而實際上咖啡粉本身並沒什麼熱量，讓熱量暴增的都是那些加入咖啡裡的調味品，若不以超商販售品項為限，咖啡飲品屆的熱量大魔王為摩卡咖啡605kcal、焦糖瑪奇朵一杯361kcal（500ml）。

建議民眾要控制熱量者可選擇美式咖啡，擔心咖啡因過多者可選擇燕麥奶拿鐵，急需咖啡因提神點全家極選美式。其中經典特濃美式與極選美式一杯的咖啡因含量就超過每日可攝取上限300毫克，要特別注意當天別再喝茶、提神飲品或含有咖啡因的食物囉！不過營養師珊珊也表示，自己不管是沖泡或買現成的，都習慣會喝無糖拿鐵，雖然熱量比美式高，但營養成分也相對多一些，可以稍微補充鈣質與蛋白質。

營養師高敏敏提醒，若喝咖啡後出現焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，就是「咖啡因過量」的警訊，就要開始控制攝取量、並多喝水幫助代謝。不過，高敏敏也表示，適量喝咖啡還是有很多優點的，像是提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，只要不過量，都可以「適量享用」咖啡。

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