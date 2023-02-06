屏東馬路驚見「超大尾巨魚」！內行秒嚇瘋：這台百萬名車

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貼文曝光後，網友紛紛熱議，「貴氣的展現」、「小心這台百萬名車！別去A到他」、「移動豪宅這樣載」、「比搶運鈔車值錢」、「好多好多好多的錢錢在路上跑啊」、「這台車堪比轎車」、「魚比車還貴」、「大支的，搞不好這支破百」。
也有網友質疑，「冷鏈斷開表示食物腐敗的風險提高，用過去習慣、城鄉差距或是食材尚未腐敗護航，其實是沒有風險概念」、「沒有冷鏈，食品安全堪憂，還有不少人覺得這是鄉下特色」。
但也出現不少人聲援，「那整隻是剛離開超低溫冷凍庫，不會真的在外面放到退冰，一直幾十萬的魚怎麼可能拿來開玩笑」、「沒人會拿幾十幾百萬開玩笑，應該是運送距離很短」、「究竟要多無知才會不曉得漁獲剛從船上卸下運載到魚市場的過程，都是這樣處理的」、「這條魚早在從海上釣起來時，就已經在船艙上急速冷凍了，吊下船艙後，從拍賣完到用這種車載至買方冷凍櫃，這樣的搬運方式是最快的（距離通常不遠）」。
另外，還有人注意到駕駛未戴安全帽，提醒他就算載漁獲也要遵守交通規定，根據「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：賴禹妡）