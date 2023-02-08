情人節「吃掉初戀」　手搖飲、咖啡聯名！3款夢幻甜點曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
非典型創意手調茶「ODD ONE OUT」，以調酒工藝打造獨特怪奇的原茶頑味、純茶、拿鐵、冰沙及Gelato義式冰淇淋，把「優勝美地」、杜松、「台北恰恰」通通拿來喝，並在台北東區街頭打造一整棟具有「茶飲衝浪」般強烈個性的建築蔚為話題。主打每日新鮮手工製作義大利麵的PASTAIO，以多款色澤造型豐富的麵體，搭配經典口味與創作菜，一開店旋即造成轟動，獲得「全台北最好吃」的義大利麵稱號。
如今PASTAIO X ODD ONE OUT強強聯手，推出情人節期間限定下午茶甜點，融合緋紅烏龍、玫瑰荔枝與草莓羅勒三種口味冰淇淋及新鮮草莓，打造「初戀莓荔芭菲」。以來自台東紅烏龍合作社產的優質茶葉為基底，釋放特殊果香及蜜香的緋紅烏龍，融合完美比例的法國進口鮮奶油，打造成「緋紅烏龍Gelato」；大花農場的台灣玫瑰花瓣與荔枝手工製作的「玫瑰荔枝Sorbet」，充滿玫瑰香氣又帶有荔枝柔和酸甜的滑順口感；並手工處理新鮮羅勒搭配「草莓冰淇淋」，迸出清新的草本風味。
3款單吃美味、又混合出豐富層次的冰品，搭配當季新鮮草莓與奶酪、荔枝草莓凍、鹽味酥粒等配料，成為時下最受歡迎的「初戀莓荔芭菲」浪漫組合。每杯320元，今2/7起於PASTAIO光復店及內湖店同步販售。
勺日咖啡情人節聯名套餐！「TCRC」餅乾SHOT杯與「木衛二」冰磚拿鐵
台北東區勺日咖啡廳推出架勢十足的「情人節雙人套餐」，聯名亞洲50大酒吧Bar「TCRC」餅乾SHOT杯組，開吃覆盆子紅酒與提拉米蘇杯；攜手鑄茶所手搖飲「木衛二」打造午夜藍冰磚拿鐵。
主餐可從店內招牌哇沙比燻鮭魚可頌鬆餅堡、燉牛頰肉開放式三明治、酪梨培根嫩松露蛋吐司、勺日乾咖哩飯、野蔬番茄燉豬飯等7款人氣餐點中任選2份，再搭配季節限定夢幻甜點「抹茶莓好可頌塔」，並可任選招牌飲品「美式咖啡」或「錫蘭烏瓦紅茶」，浪漫享用多款必吃夢幻餐點。凡到店點用情人節套餐，還可以近7折優惠加購網路人氣WAEKURA飾品。
三分微糖！好丘「黑糖珍奶貝果」
「好丘」即將於2/9國際貝果節推出「黑糖珍奶貝果」，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，將茶葉中的獨特麥芽氣味與小麥香氣結合出飽滿濃郁的韻味，尤其充分混和阿薩姆紅茶粉的奶酥內餡，創造茶香厚實的奶茶滋味，而且內餡甜度精準設計為最受台灣人喜歡的「三分微糖」手搖杯甜度，並以黑糖麻糬打造Q彈珍珠，把珍珠奶茶手搖飲完美包進貝果裡。