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情人節「吃掉初戀」　手搖飲、咖啡聯名！3款夢幻甜點曝

▲手搖飲、咖啡情人節聯名3款夢幻甜點。PASTAIO X ODD ONE OUT「初戀莓荔芭菲」，勺日咖啡廳聯名「TCRC」餅乾SHOT杯與「木衛二」冰磚拿鐵，「好丘」則打造三分微糖「黑糖珍奶貝果」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手搖飲、咖啡情人節聯名3款夢幻甜點。PASTAIO X ODD ONE OUT「初戀莓荔芭菲」，勺日咖啡廳聯名「TCRC」餅乾SHOT杯與「木衛二」冰磚拿鐵，「好丘」則打造三分微糖「黑糖珍奶貝果」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

情人節不耍浪漫怎麼行！怪奇風格手搖飲ODD聯名每日新鮮製作的手工義大利麵PASTAIO，推出期間限定下午茶「初戀莓荔芭菲」，一口吃進結合3種冰淇淋與草莓的初戀粉紅泡泡。台北東區勺日咖啡廳則推出「情人節雙人套餐」，分別與亞洲50大酒吧Bar「TCRC」、及鑄茶所手搖飲「木衛二」合作，浪漫開吃多款夢幻聯名餐點。而「好丘」將於2/9國際貝果節推出「黑糖珍奶貝果」，打造最受台灣人喜歡的手搖杯甜度「三分微糖」內餡，把珍珠奶茶包進貝果裡。

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PASTAIO X ODD ONE OUT「初戀莓荔芭菲」

非典型創意手調茶「ODD ONE OUT」，以調酒工藝打造獨特怪奇的原茶頑味、純茶、拿鐵、冰沙及Gelato義式冰淇淋，把「優勝美地」、杜松、「台北恰恰」通通拿來喝，並在台北東區街頭打造一整棟具有「茶飲衝浪」般強烈個性的建築蔚為話題。主打每日新鮮手工製作義大利麵的PASTAIO，以多款色澤造型豐富的麵體，搭配經典口味與創作菜，一開店旋即造成轟動，獲得「全台北最好吃」的義大利麵稱號。

如今PASTAIO X ODD ONE OUT強強聯手，推出情人節期間限定下午茶甜點，融合緋紅烏龍、玫瑰荔枝與草莓羅勒三種口味冰淇淋及新鮮草莓，打造「初戀莓荔芭菲」。以來自台東紅烏龍合作社產的優質茶葉為基底，釋放特殊果香及蜜香的緋紅烏龍，融合完美比例的法國進口鮮奶油，打造成「緋紅烏龍Gelato」；大花農場的台灣玫瑰花瓣與荔枝手工製作的「玫瑰荔枝Sorbet」，充滿玫瑰香氣又帶有荔枝柔和酸甜的滑順口感；並手工處理新鮮羅勒搭配「草莓冰淇淋」，迸出清新的草本風味。

3款單吃美味、又混合出豐富層次的冰品，搭配當季新鮮草莓與奶酪、荔枝草莓凍、鹽味酥粒等配料，成為時下最受歡迎的「初戀莓荔芭菲」浪漫組合。每杯320元，今2/7起於PASTAIO光復店及內湖店同步販售。

▲「初戀莓荔芭菲」每杯320元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初戀莓荔芭菲」每杯320元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打每日新鮮手工義大利麵的PASTAIO，深獲好評、超難訂位，今年初再開設內湖店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打每日新鮮手工義大利麵的PASTAIO，深獲好評、超難訂位，繼國父紀念館的光復店後，再開設內湖店。（圖／記者蕭涵云攝）
勺日咖啡情人節聯名套餐！「TCRC」餅乾SHOT杯與「木衛二」冰磚拿鐵

台北東區勺日咖啡廳推出架勢十足的「情人節雙人套餐」，聯名亞洲50大酒吧Bar「TCRC」餅乾SHOT杯組，開吃覆盆子紅酒與提拉米蘇杯；攜手鑄茶所手搖飲「木衛二」打造午夜藍冰磚拿鐵。

主餐可從店內招牌哇沙比燻鮭魚可頌鬆餅堡、燉牛頰肉開放式三明治、酪梨培根嫩松露蛋吐司、勺日乾咖哩飯、野蔬番茄燉豬飯等7款人氣餐點中任選2份，再搭配季節限定夢幻甜點「抹茶莓好可頌塔」，並可任選招牌飲品「美式咖啡」或「錫蘭烏瓦紅茶」，浪漫享用多款必吃夢幻餐點。凡到店點用情人節套餐，還可以近7折優惠加購網路人氣WAEKURA飾品。

三分微糖！好丘「黑糖珍奶貝果」

「好丘」即將於2/9國際貝果節推出「黑糖珍奶貝果」，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，將茶葉中的獨特麥芽氣味與小麥香氣結合出飽滿濃郁的韻味，尤其充分混和阿薩姆紅茶粉的奶酥內餡，創造茶香厚實的奶茶滋味，而且內餡甜度精準設計為最受台灣人喜歡的「三分微糖」手搖杯甜度，並以黑糖麻糬打造Q彈珍珠，把珍珠奶茶手搖飲完美包進貝果裡。

▲勺日情人節套餐，撩心價999元（原價最高1490元）。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲勺日情人節套餐，撩心價999元（原價最高1490元）。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲曾在去年「500趴」派對上天天被秒殺，台北東區最美咖啡廳勺日與台南最難預訂、亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC攜手推出的「餅乾SHOT杯」，如今在勺日店內限期回歸新口味酒飲與甜點！而以「魚頭君」擬真蛋糕闖出名號的普諾麵包坊，2023打造整顆逼真釋迦造型的「旺釋如意」開運蛋糕寵粉。（圖／勺日提供）
▲曾在去年「500趴」派對上天天被秒殺，台北東區最美咖啡廳勺日與台南最難預訂、亞洲TOP 50最佳酒吧TCRC攜手推出的「餅乾SHOT杯」，限期回歸新口味酒飲與甜點。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲勺日鮪魚蛋沙拉可頌鬆餅堡。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲勺日鮪魚蛋沙拉可頌鬆餅堡。（圖／勺日咖啡廳提供）
▲好丘「黑糖珍奶貝果」，把手搖飲變成美味餐點。（圖／好丘提供）
▲好丘「黑糖珍奶貝果」，把手搖飲變成美味餐點。（圖／好丘提供）
▲好丘「黑糖珍奶貝果」內餡甜度可是精準的「三分微糖」。（圖／好丘提供）
▲好丘「黑糖珍奶貝果」內餡甜度可是精準的「三分微糖」。（圖／好丘提供）

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