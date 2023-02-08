綠委籲確定虛擬貨幣主管機關　防堵淪洗錢工具

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陳亭妃表示，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在台灣援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有《刑事訴訟法》有關物之扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流，呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。
吳琪銘表示，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）提出的技術中立原則，反而窄化了虛擬資產的定義，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義，成為金管會監管的對象，而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。
李坤城則說，從數據來看，電信詐欺罪有6成是提供人頭帳戶、1成是基層車手。要從源頭遏止詐欺，除了嚴加修法、根除金流還要嚴管虛擬貨幣等洗錢工具。洗錢不只是犯罪的溫床，造成國家經濟損失，甚至在選舉時成為境外勢力扶植特定候選人的手段，呼籲主管機關跟上TATF的最新指引，洗刷台灣洗錢詐騙天堂的污名。
出席記者會的金管會銀行局專委王麗惠說，關於虛擬通貨的主管機關，行政院目前正在研擬中，在此之前，金管會依照《洗錢防制法》作為虛擬通貨平台、交易業務事業防制洗錢的主管機關，都會要求平台完成相關洗錢防制聲明。
王麗惠也強調，金管會已多次呼籲，考量虛擬資產易受人為操作與炒作，且資訊不透明、投資風險高，希望民眾無論是要透過交易平台或私下進行交易，都要提高警覺並評估投資風險，避免遭受詐騙血本無歸。