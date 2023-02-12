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資產1500萬！他調信用卡額度遭退件　「1招」銀行道歉了

▲有民眾手中一張信用卡歷經多次換發，持續使用了近30年，沒想到近期附上1500萬資產，想要調整額度卻遭退件。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有民眾手中一張信用卡歷經多次換發，持續使用了近30年，沒想到近期附上1500萬資產，想要調整額度卻遭退件。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

消費習慣隨著時代演進，許多民眾出門已經不帶現金，只靠一張信用卡就走天下。就有民眾手中一張信用卡歷經多次換發，持續使用了近30年，沒想到近期想要調整額度，附上1500萬資產證明卻仍遭退件，讓他氣憤使用「1招」反擊，才有銀行人員打電話來連聲道歉，遭遇曝光也引起討論。

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一位男網友在臉書《爆怨公社》上分享近況「手上一張用了快30年的信用卡，從頭到尾額度7萬元，因為習慣關係，所有支付都綁定它，這次因為自動扣款還沒到，要刷大筆金額額度不夠，想說來調整一下額度好了。」

隨後，原PO附上500萬現金存款，以及1千萬元的股票夾檔，當作財力證明交給銀行，沒想到卻慘遭退件，要求補上其他財力證明。這狀況也讓他氣憤做出一張字卡傳給銀行大罵「欺人太甚！額度7萬要調高額度，附上一千萬的資產也被你們退件。本來是懶得設定其他信用卡，現在我花點時間綁定別家銀行了，我也知道你們不缺一個客戶，但我就是爽。」

▲振興五倍券已於22日起開放民眾至官網進行數位綁定，卻有網友成功綁定後立馬用信用卡消費1萬多元，讓許多人傻眼直呼「規則搞錯了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲消費習慣隨著時代演進，許多民眾出門已經不帶現金，只靠一張信用卡就走天下。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
而隔天，銀行客服也急忙打來電話，在話筒中不斷向客戶道歉，並表示已不須再補件，但原PO則霸氣回絕「不用了」。貼文曝光後，立刻讓不少有相似遭遇的過來人回應「我也是這樣被氣到直接剪卡換家」、「可惜了…少了一位大戶」、「感覺問題真的很重要」、「之前辦房貸專員告訴我，銀行看的是固定收入，例如薪資，所以就算你的存款有幾千萬，但沒有固定收入，可能不會過，大概是這個意思」。（編輯：潘毅）

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