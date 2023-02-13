機車後輪冒「兩條生命線」！他見駕駛騎法更傻眼：瘋狂鑽

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等到紅燈起步後，原PO看著這位年輕男子駕駛，發現對方騎法不但時速相當快，還會一直鑽車縫，讓他不禁感嘆「要騎快輪胎也要先換啊」。而畫面曝光後，立刻讓不少網友直搖頭「熟悉的生命線」、「急著驗證達爾文的進化論，還是異世界轉生系列？」、「曾經跟過這樣的一台車，綠燈起步都催著無敵大聲的砲管衝第一個，然後下個紅綠燈又停下來聽著他的無敵大聲砲管，過了約三個紅綠燈後...就聽到碰一聲，他後輪爆胎牽車了」、「希望他不要害到別人」。
事實上公路總局規定，機車的輪胎胎紋也是檢驗項目之一，出廠年份5年以上機車辦理過戶臨檢或大型重型機車定期檢驗時，都必須要檢驗輪胎胎紋深度，定期檢驗若沒有通過，且於1個月內未複驗合格，就會罰款900至1800元並吊扣其牌照，超過6個月以上牌照會被註銷。
而《NOWnews》過去也實際訪問信義區機車行的陳老闆，他透露「正常來說不會說是騎了幾公里要換，因為輪胎耗損有不同的情況，有些人騎乘較多，有些人騎乘習慣、地形也不同，耗損的程度都會有所不同，一般就是去換機油的時候，老闆都會主動幫忙看胎紋，如果老闆有提醒就考慮要換，千萬別為省錢不換輪胎」陳老闆笑說「胎紋如果磨損嚴重，平常騎在路上可以說是『移動神主牌』，更不要說下雨天雷殘機率超高的！」（編輯：潘毅）