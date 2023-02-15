陪過情人節！最狂員餐普橘島推限定套餐 雙主廚火力全開
橘子集團的「最狂員工餐廳」普橘島又出招啦！趁著昨（14）日的西洋情人節，普橘島順勢舉辦特別活動，不僅推出由雙主廚「星淵」、「Fred瑀凡」聯手的「單身不暈船套餐」，還有「射出你的心」闖關，員工們不僅只要花200元左右就能吃到市售要價1680元的餐點，還能玩遊戲喝免費飲料，讓員工們在情人節完全不孤單，吃飽飽還能享受午後時光。
記者張志浩/綜合報導
普橘島昨日中午限定推出「單身不暈船套餐」，前菜用包含山苦瓜、 Balsamico、柳橙醬、柳橙凍等在內的10多種當季蔬菜製作名為「單身好苦啊沙拉」，給人愛情又酸甜又苦澀的感覺；主菜則是分別設計「單身狗糧戰斧豬」和「單身海王海雙拼」兩道，除了兩個一看就口水直流的主菜外，還搭配上特製油封蒜、馬鈴薯泥等，讓餐點整體吃了也不會膩；最後甜點則是選擇提拉米蘇，主因是提拉米蘇的寓意為「帶我走」，象徵最後的甜點吃完，也結束了單身的狀態。
兩位主廚提及，整套餐點除了在意口感、美味外，也大量採用原型食物兼顧健康，兩人也透露，雖然這次只是在員工餐廳推出菜單，但從前菜到甜點都是耗費極大的心思去創作，且光是開賣前的備料等動作，1人就需耗費長達15小時，兩人也強調，這樣的一份套餐在外面餐廳，考量到成本、工時和服務費等，大約需要台幣1680元才吃得到，但在普橘島僅需220元，「根本打到骨折。」
而除了中午好吃吸睛的餐點外，普橘島也推出「情人節是什麼可以吃嗎？」的活動，只要參與普橘島IG的拍照活動，在自己的動態上發布「單身不暈船套餐」照片並標記普橘島和一位朋友，就可以獲得單身酒精特調「忘情水」一杯；此外，下午茶時間的「射出你的心」活動，也讓員工們使用愛神丘比特犬的弓箭，只要是射中箭靶的前10名也可獲得一杯「忘情水」（玫瑰荔枝清酒）。現場員工都玩得不亦樂乎，甚至有人直接Cosplay扮演愛神，讓情人節的下午時光變得更有意義。