節氣「雨水」報到！中醫示警疾病易發作 養生2重點必知
今（19）日是24節氣中的第2個節氣「雨水」，從字面上就可以解釋，雨水反映節氣期間雨水較多的現象，中醫師詹景琦指出，雨水節氣前後，萬物開始萌動，春天就要到了，不過此時早晨常有露、霜出現，地濕之氣漸增，寒濕之邪最易困著脾臟，濕邪留戀，難以去除，針對這樣的氣候特點，飲食調養應側重於調養脾胃和祛風除濕。
記者張志浩/綜合報導
詹景琦表示，脾、胃負責食物的消化以及營養物質的吸收與轉輸，而飲食的方法攸關脾胃的好壞，因此飲食應適度適時，避免暴飲暴食、或飢飽無度；宜選擇清淡、少刺激性、易消化的新鮮食物，避免食用不易消化的生冷、烤炸、煙燻及辛辣刺激的食物；進食時更要放鬆，細嚼慢嚥。慢性胃病或胃下垂患者進餐前後不宜大量喝水，進食中不宜喝過多湯。
食物則應依體質選擇，寒性體質忌冰生冷寒涼性食物，宜平性、溫性、熱性食物；熱性體質忌溫熱性食物，宜平性、涼性、寒性食物。此外，這種變化無常的天氣，容易引起人的情緒波動，一方面可因肝氣生發太過，覺得自己脾氣暴躁、性急易怒、煩躁不安；另一方面可能因肝氣不疏而鬱鬱寡歡、心情抑鬱。為了消除這些氣血過度波動的現象，應採取積極的精神調攝養生法，例如元氣導引功的「拍法」，對於保持情緒穩定可達到顯著的功效。
詹景琦最後補充，春季是常見病多發季節，也是過敏性疾病的高發日子。特別是患有慢性支氣管炎、哮喘、皮膚病的人，此時節易舊疾復發，甚至加重，故此，要積極保護自己的身體，注重免疫功能的提升，每天練習元氣導引功的「上下抖動」，做完之後身體馬上感到微微發熱，這是氣血循環通暢的表現，對於免疫力的提升很有幫助。