天冷吃火鍋海鮮要小心吃！海洋弧菌中毒「3類人」恐沒命
隨著疫情解封且天氣變化較大，許多人外出聚餐也紛紛選擇火鍋來來取暖，很多民眾都愛點海鮮入鍋，不過書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初和林口長庚腎臟科主治醫師暨臨床毒物科主任顏宗海都提醒，肝硬化、肝功能異常、免疫力低下者，吃火鍋一定要避免吃下被「海洋弧菌」污染的海鮮，否則若嚴重到出現併發症恐會危及生命。
記者張志浩/綜合報導
康本初指出，海洋弧菌（又名創傷弧菌）是一種存在於鹽水中的細菌，一般感染海洋弧菌途徑大致分為「食用到被海洋弧菌汙染的食物」、「身上傷口接觸到遭海洋弧菌汙染的海水」、「被海洋生物刺傷」等。一般免疫力正常者在感染到海洋弧菌，大部分都只是輕微的腹瀉、腸胃炎、嘔吐或局部傷口感染，但有慢性肝病者，如肝硬化、慢性B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎等，或是免疫力較差、長期使用類固醇、有糖尿病者，屬於高風險族群，感染海洋弧菌則有可能引起嚴重併發症，甚至危及生命。
康本初示警，尤其是有肝硬化、肝功能異常或免疫力低下者，當肝臟無法正常發揮作用，會影響體內的代謝、免疫等功能，一旦吃到被海洋弧菌汙染的食物，或是傷口接觸到帶有病菌的海水、魚蝦，海洋弧菌就可能直接進入血液中，造成全身性的影響。一開始可能是發燒、傷口處腫痛，皮膚出現水泡，嚴重時有蜂窩性組織炎、肌肉組織壞死，甚至敗血性休克而有致命的危險。
顏宗海則提醒，為預防類似的中毒事件，烹煮食材的環境整潔非常講究，包括雙手、料理台、刀具、餐具等都要徹底清潔；生食和熟食不僅保存時就應分開，料理時更不得使用同個砧板和器具，以免交互感染；此外，在醫學上，7~60度是所謂的「危險溫度」，這種環境病毒容易在食物中滋生，因此烹煮時，應以至少70度的高溫加熱，才能殺死有害微生物。
最後康本初補充，肝病在身者，盡量避免生食海鮮，在下廚及剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、魚鰭、蝦殼、蟹殼刺傷，倘手有傷口，連食材浸泡的水、流出的汁液都要避開，謹慎一點可以戴上手套，以免海洋弧菌趁虛而入。對於慢性肝病也應定期追蹤治療，平時應避免熬夜，維持生活作息正常，均衡飲食，讓肝臟儘量維持正常功能，才能降低海洋弧菌的威脅。