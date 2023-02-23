名家論壇》黃創夏／俄羅斯即將崩潰

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就在此，美國有任何正在展開核爆的動作嗎？蒲亭的氣虛可見一班。
在這樣的情況之下，蒲亭是「寄希望於習近平」，中俄聯手共同對抗他們眼中的「不友善的西方菁英」，而在此同時，確確實實也是習近平面臨的十字路口，過去一年的「靜觀其變」曖昧態度，有一點快撐不下去了。
《華爾街日報》專文解釋是因為習近平已經因為這幾年的疫情狀況、中美競爭和窮兵黷武以及內部的專政等等因素，察覺全球對中國越來愈不信任，要是沒有俄羅斯「分擔」，中國必是「首當其衝」！
而要是俄羅斯因為俄烏戰爭繼續拖下去，當俄羅斯終於徹底戰敗，俄羅斯國力勢必衰退，甚至弱化，不排除還有「再解體」的危機。因此習近平必須此時高喊和平，設法讓俄羅斯的弱化有個停損點。
這是，這樣的算盤在世界大勢的新發展下，習近平也未必能如願。
俄烏戰爭滿周年的前夕，美國總統拜登閃電式的造訪基輔，表達了「美國永遠都在」、「想來隨時可來」的清楚宣示，也是正式警告蒲亭和習近平不要錯估形勢，侵略者的結盟必將有嚴重的後果！
這樣的局面，正應驗了英國歷史學家伊安‧摩里士（ Ian Morris ）十幾年前就特別指出的「世界僅存的最大希望：『美利堅治世』越有可能在新的鋼鐵風暴之前轉變成『科技治世』。」
摩里士有一段警惕之語：「整體而言，美國維持全球秩序的努力將直接使許多海外盟友受益，但無可避免的，有時候也不會使它們受益：這意味著這些盟友也將在死亡賽局的終局裡發揮重要作用。他們有時候會需要對強權說真話，向世界警察說一些不中聽的意見，其他時候則需要用民主、資金甚至武力來支持世界警察。最重要的是，他們需要以智慧以分辨何時該把地域性議題擺在全球戰略之下，認知到自己的各地區加起來也沒有世界大局來的重要。」
平心而論，在蒲亭入侵烏克蘭之前，不只蒲亭，連西方主流國家都傾向預判俄羅斯可以快速佔領基輔，因此都高估了俄羅斯、低估了烏克蘭，而且錯估了科技和新媒體帶來的戰爭情勢之轉變。
現代無遠弗屆的網際網路科技和社群軟體，透明的呈現出烏克蘭人抵抗的意志，讓北約和歐盟感到意外，更透過烏克蘭人各地自動自發地將反抗的意志、抗爭的行動不但和世界接軌，粉碎了侵略者的謊言，這場戰爭因此變成了是一場「透明的戰爭」，「紅色滲透」洗不了腦、「大內宣」無法化解內部的疑慮和憤怒！
在歐美的新科技無人機和SpaceX的星鏈介入之下，戰爭有了新的形態：「透明化的戰爭」，這樣的戰爭變成透明的改變，不只是戰場資訊不再被重霧包圍，也在戰場實務上再度有了根本性的轉化。
千機騰空、萬炮齊發的「紅色暴風雨」不再完全奏效；地動山搖、驚魂懾魄的「鋼鐵洪流」坦克變成無人機的活靶‧‧‧烏克蘭戰爭讓戰爭模式宣告了人類已經再度發生史無前例的轉變。
回顧俄烏戰爭一周年，發展正符合摩里士所指出的：從石器時代開始的實際數字當中，人類在爭鬥不休的生活中，社會上約有五分之一到十分之一是死於彼此間的暴力當中，然而就算到了20世紀有兩次慘絕人寰的世界大戰，但在100人當中，卻不到1人是死於暴力，「只有因為戰爭打造出的利維坦巨靈，才能夠確保社會進入某一種更穩定的形式，而現在這樣的巨靈責任，就是美利堅帝國是否能夠更稱職扮演起世界警察的義務。」
如今透過烏克蘭的抵抗意志和美國為首的「更稱職的世界警察」與「科技治世」新型態戰爭科技，那些還活在延安窯洞時代的「疑美論」、「美國不會來」‧‧‧前現代大內宣思維，該醒醒了吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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