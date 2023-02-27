房市／農曆年後買氣緩步回升 交易賣得更久、議價空間增
信義房屋統計前兩月房市，去年下半年觀望氣氛濃厚，但在股市回穩與遞延買氣累積一定能量，觀察農曆年後買氣緩步回升，不過屋主普遍沒有資金壓力，價格調整速度緩慢，前兩月房市交易狀況仍是近3年來較為清淡的一年。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在買氣就像補班的上班族，人回來了但心情已經放假，而觀察過去房價飆漲區，普遍都有議價空間略為放大的跡象，也就是屋主賣了一陣子發現買方也沒有那麼積極，且過去一段時間普遍房價明顯增值，售屋意願較為明確，或者對於後市看法不是那麼樂觀的屋主，願意微幅讓價爭取成交機會，房市已經在調整修正階段。
由於去年下半年房市壞消息層出不窮，包括包含戰爭、疫情、連續升息、股災與政府打炒房等，市場買氣從去年5月就快速下滑，不少原有購屋計畫的買方也停下腳步，不過市場逐漸消化利空，部分遞延買盤回籠，年後房市買氣已經較去年下半年回升。
統計主要都會區交易狀況，2月台北市交易以總價1000~2500萬元交易量最多，新北市則是700~2000萬交易最多，桃園、台中、台南、高雄則是總價700~1500萬交易最多，整體交易則出現賣得更久、議價空間略增的現象，反映屋主出售一段時間後，發現真的買氣反應不佳，有些願意讓價爭取成交機會，不過價格尚未有明顯鬆動現象。