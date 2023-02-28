野球名人房／首度談五虎將事件！鄭達鴻回憶往事哭了

籃壇放大鏡／職業水準不足！T1大亂鬥球迷報警太無聊

▲「魔獸」霍華德加入，讓一日球迷增加不少。（NOWnews資料圖／葉政勳攝）
▲「魔獸」霍華德加入，讓一日球迷增加不少。（NOWnews資料圖／葉政勳攝）

文/吳政紘

T1聯盟今天進行明星賽，鋼鐵人林書豪在新莊球場迎戰新北國王，台灣職籃與職業運動近期話題不斷，但台啤英熊與桃園雲豹也發生大亂鬥事件，如今有球迷報警，希望警方依照社會秩序維護法介入，或依刑法「聚眾鬥毆罪」偵辦，實際上這若是成立，將會是台灣職業運動的一大悲哀。

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過去國際賽不但常發生衝突，還有不少「問候對方親人」的髒話脫口而出，但從未發生有警方介入球員間或教練的衝突，原因為何？這就是當事人雙方需要面對的狀況，「跟球迷無關」。

名球評李亦伸認為，球迷實在是太無聊才會提告，要警方處理，但警方十分無奈，有關單位也必須要認清，職業運動有自己的遊戲規則，消保官更要別「無限上綱」，動不動就認定廣告不實。

台灣籃球運動是否過去有過類似狀況？2007年達欣隊張智峰就曾跟東風的簡嘉宏爆發揮肘打人衝突，後來警方也是邀請各球團代表，呼籲法治觀念，或是在球場可能發生的刑罰，不過「職業運動沒有激情」，可能也沒有辦法這麼精彩。

▲雲豹、台啤發生衝突。記者廖聿偉攝
▲雲豹、台啤發生衝突。記者廖聿偉攝
警方要維護球場安全，這是會加強的部分，但要警方規範球員不准打架，這或許只能是道德勸說，反倒是聯盟方面要如何解釋，避免相關事件再度上演，否則未來也有球員有樣學樣。

▲魔術中鋒Moritz Wagner和活塞球員爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲魔術中鋒Moritz Wagner和活塞球員爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）
此外，國內外運動也沒有類似狀況，請問球迷，您看過LeBron James跟Draymond Green衝突後，美國警方會介入兩人之間衝突嗎？答案是當然不會，但若是牽扯到球員對球迷暴力行為，或是球迷對球員以不雅動作、話語攻擊，卻是有可能被請出場，或是被終生拒絕入場等，嚴重者，的確才會觸發相關法律行為，只能請球迷看球不要太激動，有關當局也希望不要「看到黑影就開槍」，否則以後沒有球賽可以看，也沒有人願意打球，職業運動可能也不「職業」。


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