籃壇放大鏡／職業水準不足！T1大亂鬥球迷報警太無聊

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名球評李亦伸認為，球迷實在是太無聊才會提告，要警方處理，但警方十分無奈，有關單位也必須要認清，職業運動有自己的遊戲規則，消保官更要別「無限上綱」，動不動就認定廣告不實。
台灣籃球運動是否過去有過類似狀況？2007年達欣隊張智峰就曾跟東風的簡嘉宏爆發揮肘打人衝突，後來警方也是邀請各球團代表，呼籲法治觀念，或是在球場可能發生的刑罰，不過「職業運動沒有激情」，可能也沒有辦法這麼精彩。
警方要維護球場安全，這是會加強的部分，但要警方規範球員不准打架，這或許只能是道德勸說，反倒是聯盟方面要如何解釋，避免相關事件再度上演，否則未來也有球員有樣學樣。
此外，國內外運動也沒有類似狀況，請問球迷，您看過LeBron James跟Draymond Green衝突後，美國警方會介入兩人之間衝突嗎？答案是當然不會，但若是牽扯到球員對球迷暴力行為，或是球迷對球員以不雅動作、話語攻擊，卻是有可能被請出場，或是被終生拒絕入場等，嚴重者，的確才會觸發相關法律行為，只能請球迷看球不要太激動，有關當局也希望不要「看到黑影就開槍」，否則以後沒有球賽可以看，也沒有人願意打球，職業運動可能也不「職業」。