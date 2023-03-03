日飯店業者來台面試 高餐大舉辦海外實習面試暨就業活動
國立高雄餐旅大學創校以來堅持三明治教學，強調學中做做中學，學生也高度期待大三的實習生涯，據統計新冠疫情前，高餐每年約有三百名學生分別到美國、加拿大、荷蘭、杜拜與日本等16個國家實習。隨著疫情趨緩、國境開放，高餐大立刻恢復海外實習，由國際事務處與國際學院應用日語系舉辦海外實習面試暨就業活動。
記者陳美嘉／高雄報導
高餐大海外實習面試暨就業活動於3月1日至3月3日舉辦，有多家日本知名飯店業者親自飛抵高餐，和有意申請學生面對面溝通訪談，讓學生了解當地運作情況，並提供優渥的薪資條件、宿舍、員餐及休假，希望能吸引優秀學生赴日實習。此外，歷年來因校友卓越工作表現，深獲日本知名飯店集團肯定，特地為高餐大大四學生開設工作機會，讓大四學生搶得先機，畢業就能飛往日本開啟人生新旅程。
高餐大校長陳敦基表示，高餐實習制度完善，地點橫跨歐亞美洲等國，現新加坡知名金沙酒店、JW 萬豪與香格里拉酒店集團日後也將是學生實習選擇之一。跨海來台的業者有日本知名連鎖王子飯店、阪神阪急飯店集團、箱根、藤田觀光集團等十餘家，提供40個實習名額。
為了迎接遠來的貴客，高餐大利用這難得的機會行銷台灣在地食材，由高餐大應日系聯手廚藝學院、餐旅學院及國際學院跨系所合作，使用台灣特有農漁產，如龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等，運用中、法、日料手法呈現。不僅輸出人才，也對海外的飯店集團積極行銷台灣在地食材及美食。