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日飯店業者來台面試　高餐大舉辦海外實習面試暨就業活動

▲高餐大海外實習面試暨就業活動有多家日本知名飯店業者親自飛抵高餐，和有意申請學生面對面溝通訪談。（圖／高餐大提供）
▲高餐大海外實習面試暨就業活動有多家日本知名飯店業者親自飛抵高餐，和有意申請學生面對面溝通訪談。（圖／高餐大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

國立高雄餐旅大學創校以來堅持三明治教學，強調學中做做中學，學生也高度期待大三的實習生涯，據統計新冠疫情前，高餐每年約有三百名學生分別到美國、加拿大、荷蘭、杜拜與日本等16個國家實習。隨著疫情趨緩、國境開放，高餐大立刻恢復海外實習，由國際事務處與國際學院應用日語系舉辦海外實習面試暨就業活動。

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▲隨著疫情趨緩、國境開放，高餐大立刻恢復海外實習舉辦海外實習面試暨就業活動。（圖／高餐大提供）
▲隨著疫情趨緩、國境開放，高餐大立刻恢復海外實習舉辦海外實習面試暨就業活動。（圖／高餐大提供）
高餐大海外實習面試暨就業活動於3月1日至3月3日舉辦，有多家日本知名飯店業者親自飛抵高餐，和有意申請學生面對面溝通訪談，讓學生了解當地運作情況，並提供優渥的薪資條件、宿舍、員餐及休假，希望能吸引優秀學生赴日實習。此外，歷年來因校友卓越工作表現，深獲日本知名飯店集團肯定，特地為高餐大大四學生開設工作機會，讓大四學生搶得先機，畢業就能飛往日本開啟人生新旅程。

▲高餐大行銷台灣在地食材，端出龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等美味。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.02）
▲高餐大行銷台灣在地食材，端出龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等美味。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.02）
高餐大校長陳敦基表示，高餐實習制度完善，地點橫跨歐亞美洲等國，現新加坡知名金沙酒店、JW 萬豪與香格里拉酒店集團日後也將是學生實習選擇之一。跨海來台的業者有日本知名連鎖王子飯店、阪神阪急飯店集團、箱根、藤田觀光集團等十餘家，提供40個實習名額。

為了迎接遠來的貴客，高餐大利用這難得的機會行銷台灣在地食材，由高餐大應日系聯手廚藝學院、餐旅學院及國際學院跨系所合作，使用台灣特有農漁產，如龍膽石斑、午仔魚、鱸魚、白帶魚、鳳梨釋迦等，運用中、法、日料手法呈現。不僅輸出人才，也對海外的飯店集團積極行銷台灣在地食材及美食。

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