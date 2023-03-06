房市／機捷A7、A9站買房怎麼選？房產專家曝「1關鍵」

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而A9捷運站周邊的林口重劃區，則是有林口三井outlet、昕境廣場等百貨商場，公園綠地也多，最知名為林口的萬坪公園跟扶輪公園，其他小公園則有規劃許多共融遊具，是親子家庭的休閒好去處。
交通部份，兩站都有機場捷運線，因此雙北通勤族可購買月票，若是開車至雙北地區車程30分鐘，但若是尖峰時刻，都得花上1小時以上車程，而林口重劃區有A9轉運站，有多條客運路線聯外；也因為兩區域共用同一個交流道，不僅共享生活機能，若是有就醫需求，都會到A8捷運站的長庚醫院。
而未來發展性部分，A7重劃區將興建郵政物流園區，會是全台最大的物流中心，預計可創造2000人的就業人口，而未來也將興建文青中小學，補足現有的就學缺口，而林口重劃區則是重大建設眾多，包括東森媒體園區正在興建當中，林口產業園區也正重劃，預計有6000家廠商進駐，其中台灣艾司摩爾（ASML）日前已確定進駐投資300億元，而原有的三井outlet即將開發二期，而這些產業帶來的人口紅利，都將支撐房市。
李徳煌表示，A7重劃區的預售屋前2年成交量大，但平均地權條例即將上路，最近預售屋市場轉為冷靜期，而新古屋部分，屋主受大環境影響，信心漸弱，過去售價都要挑戰實價登錄高價，現在只要符合實價登錄行情，屋主大多願意出售。
而林口重劃區則是1500-2500萬的三、四房產品也是目前市場主要成交的區間
，主因在於這類物件釋出量少，而林口又受惠多樣重大利多，預期心理反應於預售屋行情，銷售價55-56萬，又以規劃大坪數產品居多，因此低總價物件相對稀少。
李德煌表示，目前A7重劃區的預售屋單價行情約為35-40萬，新古屋單價行情28-35萬，而林口重劃區的中古屋平均單價約為35-45萬，預售屋行情則依捷運站遠近，近捷運站單價50-60萬、離捷運站稍遠單價40-50萬。
而林口重劃區近捷運站周邊，因為總價較高，因此較多退休族群或是白領主管、企業主、醫師、機師等購屋族群，而林口重劃區後段、A7重劃區，低總價物件較多，適合首購族，以及不想影響太多生活品質的換屋族，可以親民價格買到空間較大的物件。