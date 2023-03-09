《平均地權條例》沒在怕？北部越打越漲　這區漲8成最狂

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新竹市有兩區擠進漲幅前10大行政區。北區憑藉區段成熟生活機能，以及鄰近高價區竹北、東區等條件，抓取竹科客目光，房價從26.5萬元／坪漲至37.7萬元／坪，年漲幅約42.3％，位居前3。位置較偏的香山區，房價漲幅同不容小覷，已從22.1萬元／坪上升至29.8萬元／坪，年漲幅約34.8％，排在第5位。
至於新竹縣，外圍地區如寶山、芎林、竹東、新埔等地，新案價位皆已漲到3字頭，究其原因，還是日前菁華區供給稀缺導致買盤外流，各區房價相繼跟漲。其中漲幅最狂的，當屬寶山，受台積電擴廠及造鎮案開賣影響，房價由19.3萬元／坪，飆到35.5萬元／坪，年漲幅達83.9％，稱霸北台灣。
北台灣漲幅前十大行政區中，將有捷運行經的新北鶯歌、三峽，反倒成為榜單中較特別的區域。鶯歌新建案房價由原先的25.9萬元／坪，漲至33.2萬元／坪，年漲幅約28.2％，排在第7；三峽新建案房價從28.1萬元／坪，跳升至36萬元／坪，年漲幅約28.1％，排在第8。
成采錡表示，兩區房市除都具備捷運三鶯線建設題材，還有一共同點是熱門購屋區（鶯歌鳳鳴重劃區、三峽北大特區）近期新供給都不多，使買盤外移至周邊區域，拉抬當地行情。且儘管房價已見到3字頭，目前鶯歌仍可憑藉大台北相對「低價」優勢，吸引外來自住客落腳。