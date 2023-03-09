房市／2022第四季房價創新高　六都首度全站上千萬元

《平均地權條例》沒在怕？北部越打越漲　這區漲8成最狂

▲根據《住展雜誌》統計，即便《平均地權條例》修法帶來衝擊，但新竹寶山在修法過程中房價依舊不受影響，漲幅高達8成相當凌厲。（圖／住展雜誌提供）
▲根據《住展雜誌》統計，即便《平均地權條例》修法帶來衝擊，但新竹寶山在修法過程中房價依舊不受影響，漲幅高達8成相當凌厲。（圖／住展雜誌提供）

記者張勵德/綜合報導

為國內房市投下震撼彈的《平均地權條例》修正案，最早在2021年12月公布修法內容，直到近期立法院三讀通過，但修法有成功抑制新建案房價漲幅嗎？以北台灣來說恐怕沒有！《住展雜誌》統計《平均地權條例》修法公布後1年間（2021年Q4至2022年Q4），北台灣新建案房價漲幅前十大區依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，年漲幅全超過2成。這10區除新北轄內的鶯歌、三峽，其餘8區都位在新竹地區，其中新竹寶山房價年漲幅甚至飆到8成以上，根本是「越打房越漲價」！

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《住展雜誌》企研室經理成采錡表示，儘管有諸多政經因素干擾，2021年Q4至2022年Q4這段統計期間，新竹房市仍然相當熱絡，甚至在北台灣整體房市氣氛最低迷的去年第4季，新竹也還有不少新案亮相，開價則繼續往上走！像新竹市北區金雅重劃區、東區都計外地區，相繼出現開價5字頭新案。

新竹市有兩區擠進漲幅前10大行政區。北區憑藉區段成熟生活機能，以及鄰近高價區竹北、東區等條件，抓取竹科客目光，房價從26.5萬元／坪漲至37.7萬元／坪，年漲幅約42.3％，位居前3。位置較偏的香山區，房價漲幅同不容小覷，已從22.1萬元／坪上升至29.8萬元／坪，年漲幅約34.8％，排在第5位。

至於新竹縣，外圍地區如寶山、芎林、竹東、新埔等地，新案價位皆已漲到3字頭，究其原因，還是日前菁華區供給稀缺導致買盤外流，各區房價相繼跟漲。其中漲幅最狂的，當屬寶山，受台積電擴廠及造鎮案開賣影響，房價由19.3萬元／坪，飆到35.5萬元／坪，年漲幅達83.9％，稱霸北台灣。

北台灣漲幅前十大行政區中，將有捷運行經的新北鶯歌、三峽，反倒成為榜單中較特別的區域。鶯歌新建案房價由原先的25.9萬元／坪，漲至33.2萬元／坪，年漲幅約28.2％，排在第7；三峽新建案房價從28.1萬元／坪，跳升至36萬元／坪，年漲幅約28.1％，排在第8。

成采錡表示，兩區房市除都具備捷運三鶯線建設題材，還有一共同點是熱門購屋區（鶯歌鳳鳴重劃區、三峽北大特區）近期新供給都不多，使買盤外移至周邊區域，拉抬當地行情。且儘管房價已見到3字頭，目前鶯歌仍可憑藉大台北相對「低價」優勢，吸引外來自住客落腳。

 

 

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