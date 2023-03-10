獨／蛋荒讓鴨蛋也漲3元！世界甜點冠軍「用鳥蛋做甜品」
蛋荒導致蛋價漲不停！連鎖效應正在擴大，農委會已證實，今（10）日鴨蛋產地價、批發價每台斤同步上漲3元，創下近年來歷史新高，別說民眾吃不消，業者更是無蛋可賣，上週才有40年老店小吃宣布「蚵仔煎不加蛋」、無限期停賣蛋花湯、蛋煎及滷蛋，現在也傳出世界甜點冠軍師傅楊嘉明「用鳥蛋做甜品」？
記者蕭涵云/綜合報導
遼寧夜市一家40年正宗老攤小吃，上週無預警在粉專對外宣告：「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎可能沒蛋加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋，無限期停賣」，無奈透露蛋荒影響生意的情況，引發民眾關注。沒想到後續卻被部分網友出征，導致業者急忙於臉書撤文並慎重道歉。
僅隔一週，缺雞蛋危機的連鎖效應已擴大至鴨蛋，昨日農委會已證實，今鴨蛋產地價、批發價將每台斤同步上漲3元，每台斤48元的產地價，創下近年來歷史新高。蛋荒導致蛋價節節高漲，雞鴨蛋雙雙齊漲至史上最貴，後續還恐將持續飆升。現在竟傳出世界甜點冠軍師傅楊嘉明「用鳥蛋做甜品」？
2015年奪下德國IBA世界甜點冠軍的楊嘉明，創立「楊嘉明烘焙所」主打各式麵包伴手禮、冷藏冷凍與常溫伴手禮、彌月蛋糕、生日蛋糕及手工喜餅，尤以獨創的「黑金菠蘿芋泥流沙」與「火山鹽奶蓋蛋糕」深受消費者喜愛。原來，楊嘉明為正在試營運的三重店，打造了一款採用鳥蛋製作的限定創意甜點，以金黃起司與鳥蛋的絕妙組合，搭配出鹹甜雙重享受，將在開幕期間每日限量販售。
目前「楊嘉明烘焙所」三重店歡慶試營運，即日起至3/16，到三重店給予Google 5星好評，即享麵包85折優惠；除限定品項，開幕七天也將送出「買200送200」現金抵用券優惠。三重店開幕期間將會每日限量販售的「用鳥蛋做的限定創意甜品」，將預計在3/16正式曝光，消費者可鎖定《NOWnews今日新聞》即時報導。