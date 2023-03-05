蛋荒！夜市老店宣布「蚵仔煎不加蛋」 無限期停賣蛋花湯
遼寧夜市40年正宗老攤的「勝利號蚵仔煎」，無預警在粉專對外宣告：「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎可能沒蛋加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋，無限期停賣」，除了蚵仔煎不加蛋外，連帶3款美味蛋料理也將停賣。版主連續幾天發文，無奈透露「供應商雞場母雞生病撲殺了，我們隨時斷蛋了」。
記者蕭涵云/台北報導
缺蛋危機不只影響早餐店，連國民小吃蚵仔煎也遭受波及，擁有40年歷史的正宗老攤「勝利號蚵仔煎」，是遼寧夜市受不少消費者喜愛的傳統台味，常被網友稱讚「煎的焦脆又帶軟」、「蚵仔大又新鮮」，Google評論上更有饕客點評：「蚵仔煎搭配的醬料很棒」、「煎類味道不錯，蛋酥粉漿Q，菜也鮮嫩不搶味」、「吃了他們家的真的會想再回來吃的！」
受到蛋荒影響，「勝利號蚵仔煎」無預警發出特別公告，表示「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎可能沒蛋加」，不只「蚵仔煎不加蛋」震驚大眾，版主也點名「蛋煎、蛋花湯、滷蛋，無限期停賣，不便之處敬請見諒，抱歉」，消息一出讓人錯愕。往前翻查官方臉書的發文，赫然發現粉專已連續幾天透露「完蛋了 我們雞蛋斷貨了」訊息，還直接貼出與供蛋廠商往來的訊息截圖，表示「工廠說一週要開始休三天」，將沒有雞蛋可供應。
勝利號蚵仔煎在官方臉書透露：「臨時接獲通知，供應商雞場母雞生病撲殺了，我們隨時斷蛋了」。不少網友聽聞消息表示，「這還叫蚵仔煎嗎...」、「蛋是蚵仔煎的靈魂啊」、「蚵仔煎不加蛋 我寧可不吃了」，卻也有人認為「是價格高吧」、「很愛造謠，不是都不缺蛋？」再度引發網友熱議。