獨／「通往天堂的階梯」斷裂濺血！作者發話：不想修理了

開箱凱渡廣場酒店！房內躺看龜山島　江振誠星級海鮮三吃

▲宜蘭烏石港「凱渡廣場酒店」啟航試營運，「陸上郵輪」坐擁無敵海景「窗外就是龜山島」。《NOWnews今日新聞》搶先直擊全包式假期享受5大亮點，爽泡海景溫泉，米其林名廚江振誠打造星級海鮮三吃，還把宜蘭小吃變身義大利菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宜蘭烏石港「凱渡廣場酒店」啟航試營運，「陸上郵輪」坐擁無敵海景「窗外就是龜山島」。《NOWnews今日新聞》搶先直擊全包式假期享受5大亮點，爽泡海景溫泉，米其林名廚江振誠打造星級海鮮三吃，還把宜蘭小吃變身義大利菜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/宜蘭報導

宜蘭頭城衝浪勝地烏石港邊，2023年全新登場「凱渡廣場酒店」，耗資30億、歷時五年籌建，以郵輪作為設計靈感來源的凱渡廣場酒店，打造成環抱烏石港海天一色的「陸上郵輪」，坐擁無敵海景享受「窗外就是龜山島」的療癒度假，正式啟航試營運。《NOWnews今日新聞》帶大家搶先直擊凱渡廣場酒店5大亮點，採全包式假期享受，主打親子友善、全齡休閒、爽泡海景溫泉等，還邀來米其林名廚江振誠擔任餐飲創意總監，不只打造星級海鮮三吃，還把宜蘭小吃店變成義大利菜搬上桌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、「陸上郵輪」環抱烏石港海天一色

「凱渡廣場酒店」座落宜蘭衝浪勝地烏石港邊，獨特的「陸上郵輪」設計環抱烏石港美景。身為宜蘭人的THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店董事長林燈城，擁有深厚建設公司背景，懷抱對這片土地的特殊情感，催生全國唯一在漁港內興建的休閒式飯店，三面環海一面山，打造真正親海的全能渡假村。也採用郵輪全包式假期消費，一站式療癒放鬆有夠Chill。

執行長林家漢形容「凱渡廣場酒店」，「像一道海浪打在石頭上，是擁有海浪穹頂的郵輪」。象徵海底世界的一樓「bluebar蘭調」，挑高16米落地窗設計，空間圓潤且擁有波紋圖騰，彷彿翻騰的泡沫在藍調粼粼波光中翻騰；站在二樓大廳有如乘坐航行在海平面的帆船甲板上，視野開闊還看得見鯨魚悠遊。

2、住房坐擁無敵海景！躺著看「窗外就是龜山島」

凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，有將近10個足球場那麼大；5樓至12樓客房樓層共有285間客房，房內空間皆超過15坪以上，全館60%為海景房，拉開窗簾、躺在床上看「窗外就是龜山島」。住房皆配置陽台、浴缸與客製化加大床鋪，採用窗外海天一色延伸至房內藍色地毯， 彷彿躺在船上甲板望向大海般舒心。

現代簡約設計搭配鮮明色彩的跳色家具，雅緻中帶有活力，而且房內浴室還配備視野開闊的透明窗，讓無敵海景也能陪你泡澡。執行長林家漢坦言，有些人一進來會以為飯店看起來很空，好像坪效很低，但團隊堅持「這就是我們想給大家的悠閒度假感」；他還透露，自己待在這5年了，每一次看到房間海景，都還是會忍不住「哇」地一聲在心裡讚嘆。

「凱渡廣場酒店」即日起至5/31推出一泊二食住房專案，雙人房一大床的海景客房最低8,900元起；雙人房兩小床的面山景觀客房則是8,140元起。

▲執行長林家漢形容凱渡，「像一道海浪打在石頭上，是擁有海浪穹頂的郵輪」飯店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲執行長林家漢形容凱渡，「像一道海浪打在石頭上，是擁有海浪穹頂的郵輪」飯店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱渡廣場酒店是全國唯一在漁港內興建，「直接長在海灘上的飯店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全國唯一在漁港內興建的凱渡廣場酒店，是正對龜山島的無敵海景第一排。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島。（圖／記者蕭涵云攝）
3、米其林名廚江振誠打造星級海鮮三吃！宜蘭小吃店變身義大利菜

喜歡宜蘭到乾脆直接搬來住的米其林名廚江振誠，受到「凱渡廣場酒店」得天獨厚的舒適場域吸引而擔任餐飲創意總監，發揮有如「宜蘭的第五個漁港」優勢，打造最高級餐廳「archi 藝廚」，主打義大利菜、入門提供pre-drink酒吧、設有肉類海鮮熟成室，實現「From Sea to Table」從產地到餐桌的直送美味。

「archi 藝廚」是「天際客房」旅客的專屬餐廳，Tasting menu品嚐套餐共9道菜，每份3,280 元，外加一成服務費；另可搭配推薦酒款。江振誠透露，將可以吃到「現流、熟成、烹調」三大手法，結合宜蘭山珍與土地鮮蔬的完整美食體驗。更融入「宜蘭美食」，像是把宜蘭人宵夜必吃組合的麻醬麵和餛飩湯變身成義大利菜端上桌，以Logo上的蝴蝶麵拌勻胡麻醬、搭配浮著義大利麵餃的油蔥湯，還提醒大家「一定要邊吃麵、邊喝湯」才道地。

另有自助式「pelago百匯廚」，匯聚頭城漁港直送海鮮、重現青森傳統早市的（のっけ丼）自製海鮮丼飯、正統港式燒鵝等百道鮮食，宜蘭在地美食之糕渣、乾花、棗餅、西魯肉及魚丸米粉等，也將驚喜現身菜單中。還打造全台唯一酒店首創「兒童廚房 kid’skitchen」，孩子吃飽飯後化身小小廚師，在專人指導下、自己製作甜點。早餐每人650元、晚餐每人1,380元，皆需外加一成服務費。

彷如海上書屋的「coco椰林」擁有270度環景，以室內巧用椰子樹、魚網裝置展現沿岸風光及南洋風情；備有豐富書籍及貼心規畫的親子閱讀區，更準備定時童書朗讀，陪伴孩子進入童話世界。部分營運期間提供輕食與飲品，單價180元起。


▲「archi 藝廚」設有熟成室，江振誠引領「From Sea to Table」，認識每日現流魚鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」設有熟成室，江振誠引領「From Sea to Table」，認識每日現流魚鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擺滿當季美味的「熟成」海鮮，櫻花蝦、煙仔虎、干貝搭配魚子醬及黑白昆布。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擺滿當季美味的「熟成」海鮮，櫻花蝦、煙仔虎、干貝搭配魚子醬及黑白昆布。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」延續對海洋的想像，白色卡坐及圓型燈飾象徵郵輪行駛過海面濺起的朵朵白色浪花。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「archi 藝廚」延續對海洋的想像，白色卡坐及圓型燈飾象徵郵輪行駛過海面濺起的朵朵白色浪花。（圖／記者蕭涵云攝）
4、飯店內就有海景溫泉！越泡越美肌

三樓thermal club溫泉俱樂部，彷彿上岸後走入靜謐森林，營運期間開放男女大眾裸湯溫泉，男女湯分別有三池熱泉、一池冷泉、一個三溫暖，在飯店內就有台灣少見的海景溫泉，在室內香杉天然木質香氛中，享受有美肌溫泉之稱的弱鹼性碳酸氫鈉泉，近眺龜山島及遊艇港景致。

5、400坪親子共融遊樂室！室內迷宮、小船球池

佔地400坪的親子共融遊樂室「kids club 同趣」，設有室內迷宮、遊戲機台、Crazyminigolf、NintendoSwitch、Shuffleboard沙狐球等遊戲，適合大人小孩一起同樂。一樓「bluebar蘭調」還將不定期舉辦音樂活動，每天晚上更會播映闔家共賞的電影。

「凱渡廣場酒店」資訊
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
電話:03-9771166

▲凱渡廣場酒店啟航試營運，左起：前宜蘭縣長林聰賢、THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店董事長林燈城、米其林名廚江振誠、執行長林家漢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱渡廣場酒店啟航試營運，左起：前宜蘭縣長林聰賢、THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店董事長林燈城、米其林名廚江振誠、執行長林家漢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲二樓大廳有如乘坐航行在海平面的帆船甲板上，看見鯨魚悠遊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲二樓大廳有如乘坐航行在海平面的帆船甲板上，看見鯨魚悠遊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲預計天氣較熱的第三季，將再開放游泳池、飄飄河等設施。（圖／記者蕭涵云攝）
▲預計天氣較熱的第三季，將再開放游泳池、飄飄河等設施。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沐浴在藍天白雲下的「pelago 百匯廚」用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沐浴在藍天白雲下的「pelago 百匯廚」用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲角蝦、小龍蝦搭配秋葵佐紅椒粉燉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲角蝦、小龍蝦搭配秋葵佐紅椒粉燉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12小時慢燉肋眼牛排，佐松露野菇、酒粕鹽麴、三杯青醬醬汁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12小時慢燉肋眼牛排，佐松露野菇、酒粕鹽麴、三杯青醬醬汁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3樓「thermal club 溫泉俱樂部」，設有大眾裸湯溫泉與健身房。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3樓「thermal club 溫泉俱樂部」，設有大眾裸湯溫泉與健身房。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台唯一酒店首創的「兒童廚房 kid’skitchen」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台唯一酒店首創的「兒童廚房 kid’skitchen」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲設有室內迷宮的親子共融遊樂室「kids club 同趣」還有遊戲機台、Shuffleboard 沙狐球、迷你高爾夫等遊戲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲設有室內迷宮的親子共融遊樂室「kids club 同趣」還有遊戲機台、Shuffleboard 沙狐球、迷你高爾夫等遊戲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彷如海上書屋的「coco 椰林」」，規畫親子閱讀區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彷如海上書屋的「coco 椰林」」，規畫親子閱讀區。（圖／記者蕭涵云攝）

到大直百貨溜冰！「NOKE忠泰樂生活」4月開幕　6大亮點曝

LINE免費貼圖15組！下載「隱藏版」懶得鳥你：討拍嗨起來

獨／蛋荒讓鴨蛋也漲3元！世界甜點冠軍「用鳥蛋做甜品」

漢堡王「3套餐激殺99元」被挖出！頂呱呱2顆呱呱包才95元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀