HBL／狂！跨季23連勝 光復晉級冠軍賽、拚二連霸
111學年度HBL高中籃球聯賽甲級決賽今在台北小巨蛋點燃戰火，男子組準決賽首戰由衛冕軍光復高中對決能仁家商；光復高中「小跑車」林恩宇頻用速度撕裂對手防線，轟下全場最高21分，外加7籃板和6助攻，中鋒鄭名斈則貢獻12分、16籃板，聯手率隊69：61擊敗能仁家商，挺進冠軍賽，朝二連霸之路邁進。
記者廖聿偉/台北報導
光復高中去年奪下隊史首冠，本季各階段表現一枝獨秀，維持不敗金身，更創下跨季22連勝隊史新猷，其中U18亞洲盃國手鄭名斈坐陣禁區，加上謝銘駿及和林恩宇輪流飆分，讓能仁家商難以招架。
開賽雙方都在適應小巨蛋的空間感，首節光復只能13分，能仁更只有9分；次節能仁火力復甦，單節拿下25分，半場結束反而取得1分領先。
易籃再戰，光復高中打出衛冕軍實力，一波19：2的海嘯攻勢，取得全場最多的16分領先，所幸能仁在此節末段打出8：0的反擊，稍微止住失血。
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末節能仁家商亟欲反撲，無奈外線手感不佳，加上籃下受限於光復雙塔，施展不開；反觀光復利用籃板後的轉換快攻，頻頻取分，順利收下冠軍賽門票，下一場將與南山與松山高中之戰的勝隊，角逐本學年度冠軍。
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