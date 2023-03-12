經典賽／戰古巴吃「排骨便當」？林襄揭秘 球迷排隊狂嗑
中華隊今（12）日此刻正對戰古巴，力拚晉級去東京，球迷們也大啖古巴三明治幫集氣，然而台中洲際棒球場外竟以「排骨便當」最熱賣，啦啦隊經典女孩林襄及Yuri親揭「『排』除『古』巴」祕辛，林襄受訪時還不顧形象，捧著便當對著鏡頭大咬一口，直呼「天啊！這排骨也太好吃！」應援中華隊要讓古巴good bye。
記者蕭涵云/台北報導
昨晚中華隊轟出9:5贏荷蘭奪下2連勝後，更令全台球迷熱血沸騰，今背水一戰對抗古巴，需奪下這場關鍵性比賽，才能晉級去東京！一早網友便紛紛獻策，除了搶買咖啡買1送1、爽吃應援美食優惠，更熱烈討論為中華隊加油要吃什麼來集氣？眾人有志一同點名大啖「古巴三明治」是首選。然而台中洲際棒球場外傳出應援「排骨便當」最為熱賣。
對此，饗賓餐旅集團透露，為響應球迷希望此役排除古巴「古巴goodbye」，旗下品牌「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」端出兩款美味餐盒，「大口啃古」（孜然銷魂排）及醬燒排「古」（蜜棗燒排骨），替中華隊另類應援！中午就吸引不少球迷排隊支持，說要在現場大啃「古」頭，讓中華隊痛宰古巴；甚至還有喉嚨已經喊到「燒聲」的球迷，直說經過昨晚的激情，對中華隊越來越有信心，沙啞著說「希望古巴就像手上的餐盒，被中華隊吃到連骨頭都沒」。
而啦啦隊經典女孩林襄及Yuri，受訪時也親揭兩款應援餐盒背後「『排』除『古』巴」的祕辛，兩人受訪時還不顧形象，捧著便當對著鏡頭就直接吃起來，林襄大咬一口排骨後，忍不住直呼「天啊！這排骨也太好吃！」，透露現在非常有信心，大家都超級熱血，「等一下要大口啃骨，讓古巴good bye。」Yuri則分享「排骨就是排古，所以我們就是要大口啃骨，把古巴給打敗」。