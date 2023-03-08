免排隊！老饕曝炸醬麵「隱藏吃法」　這樣煮夭壽好吃　

經典賽／速食優惠整理！披薩199元亂鬥　比賽截圖送炸雞

▲2023年WBC世界棒球經典賽今晚台中開打，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好力挺中華隊必勝的5家速食優惠，必勝客和達美樂都推出大披薩199元亂鬥，還抽獎「免費吃一輩子」！一風堂截圖比賽限動送炸雞等。（圖／必勝客提供）
▲2023年WBC世界棒球經典賽今晚台中開打，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好力挺中華隊必勝的5家速食優惠，必勝客和達美樂都推出大披薩199元亂鬥，還抽獎「免費吃一輩子」！一風堂截圖比賽限動送炸雞等。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2023年WBC世界棒球經典賽今（8）晚在台中首戰開打，大家力挺中華隊還能爽吃速食優惠，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好應援台灣必勝的5家美食好康折扣，必勝客和達美樂都推出大披薩199元亂鬥，還要送出10位幸運兒「免費吃一輩子」！一風堂推限定「強棒麵」端祭品文，截圖比賽限動送炸雞；焼肉SHOJO則能大啖「牛豬雞拼盤85折」。

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必勝客：天天外帶「8款大披薩只要199元」

必勝客為中華隊拚「必勝」，即日起3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元。

達美樂：外帶10款大披薩199元！抽獎「免費吃一輩子」

達美樂響應經典賽放大絕！3/8～3/22祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司共10種口味，加50元還可外送到家。臉書粉專更發動「2023 WBC達美樂神預測」，天天送出100個9吋小披薩請球迷吃；還破天荒抽獎終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，而且一次送出10位幸運兒。

頂呱呱：「2小腿＋呱呱包＋小飲」119元

頂呱呱3/8～3/12連續5天，推出力挺中華隊限定優惠餐，全台頂呱呱門市（除劍潭店），開賣中華強棒進雞餐，原味小腿 x 2＋呱呱包 x 1＋35元飲品(M) x 1 集氣價只要119元（原價150元）。

一風堂：應援「強棒麵」！截圖比賽限動送炸雞

一風堂不只推出期間限定款拉麵「強棒麵」。3/8至3/31期間，到一風堂台中高鐵店不限金額消費，出示經典賽門票票根即可兌換一風堂「絕品薯條」乙份。鎖定3/8至3/12的A組賽事舉辦期間，於官方FB或IG粉專天天發出限時動態祭品文活動，包含中華隊投手合計三振次數、合計安打、全壘打等，只要當日比賽達祭品文條件，隔天消費者就能憑限動截圖兌換祭品文中的贈品，如送炸雞、薯條及甜點、或加麵免費等優惠。

焼肉SHOJO：經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」

焼肉ショジョYakiniku SHOJO創辦人熱愛運動，不僅曾贊助包含中華職棒的中信兄弟、統一獅，T1聯盟的台鋼獵鷹、台中太陽，及健身賽事夢想盃（DreamCup），也常結合賽事在店內舉辦經常性餐飲活動。響應經典賽，全台8家店舖將於3/8～3/12限5天，推出經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」，包括「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」3款招牌肉品下折扣。

▲達美樂響應經典賽，祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，臉書「2023 WBC達美樂神預測」更破天荒抽獎，終身「免費吃一輩子達美樂披薩」。（圖／達美樂提供）
▲達美樂響應經典賽，祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，臉書「2023 WBC達美樂神預測」更破天荒抽獎，終身「免費吃一輩子達美樂披薩」。（圖／達美樂提供）
▲必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲世界棒球經典賽A組預賽將在台中洲際棒球場舉辦，一風堂推出期間限定款拉麵「強棒麵」，粉專並於3/8至3/12發出限動祭品文，比賽達條件隔天就能憑截圖兌換送炸雞、加麵免費等優惠。（圖／一風堂提供）
▲一風堂推出期間限定款拉麵「強棒麵」，粉專並於3/8至3/12發出限動祭品文，比賽達條件隔天就能憑截圖兌換送炸雞、加麵免費等優惠。（圖／一風堂提供）



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