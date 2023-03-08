經典賽／速食優惠整理！披薩199元亂鬥　比賽截圖送炸雞

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客為中華隊拚「必勝」，即日起3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元。
達美樂：外帶10款大披薩199元！抽獎「免費吃一輩子」
達美樂響應經典賽放大絕！3/8～3/22祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司共10種口味，加50元還可外送到家。臉書粉專更發動「2023 WBC達美樂神預測」，天天送出100個9吋小披薩請球迷吃；還破天荒抽獎終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，而且一次送出10位幸運兒。
頂呱呱：「2小腿＋呱呱包＋小飲」119元
頂呱呱3/8～3/12連續5天，推出力挺中華隊限定優惠餐，全台頂呱呱門市（除劍潭店），開賣中華強棒進雞餐，原味小腿 x 2＋呱呱包 x 1＋35元飲品(M) x 1 集氣價只要119元（原價150元）。
一風堂：應援「強棒麵」！截圖比賽限動送炸雞
一風堂不只推出期間限定款拉麵「強棒麵」。3/8至3/31期間，到一風堂台中高鐵店不限金額消費，出示經典賽門票票根即可兌換一風堂「絕品薯條」乙份。鎖定3/8至3/12的A組賽事舉辦期間，於官方FB或IG粉專天天發出限時動態祭品文活動，包含中華隊投手合計三振次數、合計安打、全壘打等，只要當日比賽達祭品文條件，隔天消費者就能憑限動截圖兌換祭品文中的贈品，如送炸雞、薯條及甜點、或加麵免費等優惠。
焼肉SHOJO：經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」
焼肉ショジョYakiniku SHOJO創辦人熱愛運動，不僅曾贊助包含中華職棒的中信兄弟、統一獅，T1聯盟的台鋼獵鷹、台中太陽，及健身賽事夢想盃（DreamCup），也常結合賽事在店內舉辦經常性餐飲活動。響應經典賽，全台8家店舖將於3/8～3/12限5天，推出經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」，包括「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」3款招牌肉品下折扣。
更多「經典賽開打」相關新聞。