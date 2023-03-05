經典賽／一風堂挺台灣推「強棒麵」 截圖比賽限動送炸雞
第五屆WBC世界棒球經典賽A組預賽，即將自3/8起於台中洲際棒球場舉辦，不只球迷們熱血沸騰，多家美食業者也來應援中華隊挺台灣，除了必勝客外帶「8款大披薩天天199元」、「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」3款燒肉肉盤「全面85折」，一風堂則推出期間限定款拉麵「強棒麵」，3/8至3/12賽事期間，於官方FB或IG粉專天天發出限時動態祭品文活動，比賽達條件隔天就能憑限動截圖兌換炸雞、加麵免費等優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
一風堂迎接熱血經典賽，推出期間限定款拉麵「強棒麵」，結合雞湯與豚骨湯頭、搭配稍粗的中華麵條，並加入快炒後的豐富蔬菜及海鮮配料，鮮甜豐富又極具飽足感的「強棒麵」，應援台灣最強中華隊，限時爽吃三月一整個月。
而且3/8至3/31期間，到一風堂台中高鐵店不限金額消費，出示經典賽門票票根即可兌換一風堂「絕品薯條」乙份。鎖定3/8至3/12的A組賽事舉辦期間，一風堂還將於官方FB或IG粉專天天發出限時動態祭品文活動，包含中華隊投手合計三振次數、合計安打、全壘打，以及讓對手出現雙殺次數等，只要當日比賽達祭品文條件，隔天消費者就能憑限動截圖兌換祭品文中的贈品，如送炸雞、薯條及甜點、或加麵免費等優惠。提醒大家一風堂中山店、美食街店鋪不適用
最好康的是，只要中華隊前進東京複賽，一風堂更會加碼抽出「拉麵護照」，得獎者可享用「一年內多碗拉麵免費吃」好康，大家記得三月到店消費並填寫用餐滿意度調查問卷，即有機會抽獎喔。號召全國民眾一起挺台灣，支持中華隊強棒出擊，前進東京、展望邁阿密。
另外，必勝客為中華隊拚「必勝」也祭出超強優惠，即日起至3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，也直接爽賺300元。