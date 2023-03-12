經典賽／張育成哭了！中華1:7不敵古巴 全台球迷都心碎
WBC世界棒球經典賽A組預賽來到最後一天的賽程，今天中華隊面對中美洲勁旅古巴隊，中華隊派出陳仕朋先發，古巴一局下靠安打、失誤和全壘打先拿下4分，前兩局就取得0比6領先，4局下古巴再添1分，中華隊一路落後但9局仍靠著張育成適時安打拿下1分，回饋全台力挺的球迷，但可惜最終仍以1比7輸球收場，而本屆打擊狀況最好、還有滿貫砲演出，被台灣球迷封為「國防部長」的張育成也落下男兒淚，讓全台球迷感到心疼不已。
記者張志浩/綜合報導
回顧本屆經典賽開打前，張育成先是傳出不接受中華隊徵召，讓2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格的他被網友戲稱為「逃兵」，不過他後續仍加入中華隊，並在個人社群表示「總有一天會為我鼓掌」的訊息，讓台灣球迷對這次經典賽張育成的表現不自覺放大檢視。
而張育成進入經典賽正賽也沒讓球迷們失望，張育成4場比賽共計16打數擊出7支安打、2支全壘打、2隻二壘安打、8分打點，0.438的超高打擊率，一次又一次用棒子感動台灣人，每次上壘的敬禮動作，更成了2023年WBC棒球經典賽的招牌慶祝動作，張育成結束經典賽後，將前往大聯盟紅襪隊報到，期待這位「台灣最強打」能夠延續好表現，讓世界看見台灣！